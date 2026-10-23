Percepción de inseguridad baja 4.9% en un año; estas ciudades siguen en alerta

La percepción de inseguridad en las ciudades de México disminuyó en el último año, aunque más de la mitad de la población adulta sigue considerando peligroso vivir donde reside.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, 58.1 por ciento de las personas de 18 años y más se sintió insegura en septiembre de 2026, frente a 63 por ciento en septiembre de 2025.

Irapuato encabezó la lista con 90.5 por ciento, seguida de Chilpancingo con 86.9, Mazatlán 85.8 por ciento, Puebla 84.5 y Cuernavaca (83.1). En el extremo opuesto, San Pedro Garza García registró 5.8 por ciento; la alcaldía Benito Juárez, 13.8, y Piedras Negras y San Nicolás de los Garza, 14.3 cada una.

Respecto de junio, 16 de las 91 ciudades evaluadas tuvieron cambios estadísticamente significativos: en 10 bajó la percepción y en seis subió. Hermosillo pasó de 43.2 a 53.2 por ciento, mientras que San Francisco de Campeche cayó de 65.9 a 49.6. Culiacán bajó de 90.8 a 81.6, aunque sigue entre las más inseguras.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del @INEGI_INFORMA, en septiembre de 2026 la percepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, el nivel más bajo registrado desde que inició esta encuesta, hace 13 años, en septiembre de 2013.

Además, en… https://t.co/aVZjXqPSfm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 23, 2026

La brecha de género persiste: 64.2 por ciento de las mujeres se siente insegura, frente a 50.6 de los hombres. Ellas reportan mayor inseguridad en el transporte público (66.6 contra 53.9), en bancos y en carreteras. Incluso en la vivienda, 18.6 por ciento de las mujeres se siente insegura, frente a 12.7 de los hombres.

Los cajeros automáticos en la vía pública son el espacio que más inseguridad genera (68.7 por ciento), seguidos de las calles (61.8) y el transporte público (61.1). Cerca de las viviendas, la población identifica sobre todo consumo de alcohol en la calle (57.4), robos o asaltos (45.3) y venta o consumo de drogas (38.4).

La inseguridad modifica hábitos: 40.7 por ciento dejó de llevar objetos de valor, 38.8 restringió que menores salgan sin compañía y 35.8 dejó de caminar de noche cerca de su casa.

Aun así, los problemas de servicios urbanos superan a la delincuencia: baches (83.1), fugas de agua (61.2) y coladeras tapadas (57). La delincuencia quedó en cuarto lugar, con 49.9 por ciento.

Solo 30.7 por ciento considera efectivo a su gobierno local. La Marina (85 por ciento), el Ejército (82.3) y la Fuerza Aérea (82.1) son las instituciones mejor evaluadas; las policías municipales obtuvieron 50.9.

Además, 8.6 por ciento de los hogares urbanos registró violencia familiar en los últimos 12 meses. Sobre el futuro, 23.7 por ciento cree que la seguridad mejorará y 22.6 que empeorará.

#MañaneraDelPueblo | La percepción de inseguridad en México pasó de 59.8 a 58.1 por ciento en septiembre 2026; es el nivel más bajo registrado desde 2013, cuando se emitió por primera vez la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de Inegi. pic.twitter.com/TofUgIDV5R — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 23, 2026

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MSL