Pablo Vázquez destaca avances en seguridad con perspectiva de género en CDMX

Durante su Segundo Informe de Actividades presentado ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país destacó múltiples avances en materia de seguridad con perspectiva de género.
A 358 días de haber presentado su primera comparecencia ante legisladores, el funcionario público resaltó que su dependencia ha realizado más de 26 mil acompañamientos por presuntos casos de violencia de género.
“La dirección ejecutiva de la unidad especializada género, ha desarrollado una estrategia integral para atender a mujeres, policías y ciudadanas por casos de violencia por razones de género cometidas también por personal policial. En línea con la visión de cero tolerancia a la impunidad, se ha priorizado el fortalecimiento de la estructura de la unidad mediante la elaboración de herramientas, metodologías, protocolos y modelos operativos”, explicó el titular de Seguridad Ciudadana.
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Adicionalmente, Vázquez Camacho puntualizó que tras sus dos primeros años de trabajo, se realizaron más de 20 mil 500 recorridos de vigilancia en zonas identificadas como prioritarias, más de 1 mil 800 asesorías técnicas ante casos de violencia de género y cerca de 800 acciones de proximidad orientadas a mujeres que enfrentaban posibles contextos de riesgo.
“La seguridad es una prioridad de esta administración. La erradicación de las violencias de género no representa únicamente una obligación legal o institucional, constituye un compromiso permanente por la igualdad, la justicia y la protección de los derechos humanos”, concluyó el titular de Seguridad Ciudadana.
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MSL