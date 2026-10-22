‘En los penales de CDMX no hay autogobiernos, manda el Estado’: Pablo Vázquez Camacho

El Secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX este jueves en el Poder legislativo local.

Este jueves, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó que en los penales de la capital del país no hay ningún autogobierno y solamente manda el Estado, esto en el marco de su Segundo Informe de Actividades, expuesto en el recinto legislativo de la calle Donceles.

“Subrayo con especial pertinencia, en ninguno de los centros de la Ciudad de México existe autogobierno. Dentro de los centros penitenciarios de la ciudad manda el Estado y ejerce plenamente su autoridad. Estamos listos para transformar el sistema penitenciario de nuestra ciudad bajo el liderazgo humanista de nuestra Jefa de Gobierno”, dijo el funcionario público en el Congreso Legislativo de CDMX.

En este tenor, el titular de la Secretaría de Seguridad chilanga destacó múltiples cifras relacionadas con la operación de su dependencia en los 13 penales que forman parte del sistema carcelario capitalino.

Por ejemplo, de acuerdo con lo expuesto, más de 20 mil personas privadas de la libertad han recibido algún tipo de capacitación para reintegrarse de la mejor forma a la sociedad.

De esta cifra general, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, un acumulado de 6 mil personas recibieron algún tipo de constancia sobre la formación que recibieron en los penales de la Ciudad de México.

Esto último se ha complementado, según Vázquez Camacho, con revisiones permanentes que realiza la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la cual ha logrado el retiro de múltiples objetos y sustancias prohibidas.

A esto se suma el reforzamiento de los controles de acceso y la aplicación de medidas disciplinarias, las cuales tienen por fin mitigar operaciones irregulares al interior de estos espacios.

Como complemento a estos trabajos, dentro de los penales chilangos también se han asegurado más de 6000 teléfonos celulares y más de 29 kg de droga, luego de revisiones aleatorias llevadas a cabo por elementos de la SSC.

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FGR