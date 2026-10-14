Pablo Vázquez destaca avances en seguridad tras Segundo Informe de Clara Brugada

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana

El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó esta tarde que, bajo el liderazgo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se redujeron en 19 por ciento los delitos de alto impacto ocurridos en el perímetro chilango.

En su cuenta oficial de X, el titular de la dependencia especificó que estos resultados son parte de la implementación de la Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz que se implementó desde 2019.

Por ello, Vázquez Camacho también expuso que durante el último mes, otro de los frutos de esta labor fue conseguir que septiembre de 2026 se convirtiera en el periodo con la cifra más baja de homicidios desde 2006.

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Hoy asistí a la presentación del 2° Informe de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, ante el @Congreso_CdMex, donde compartió los principales avances alcanzados durante los dos primeros años de Gobierno en materia de seguridad:



Desde 2019 a la fecha, la implementación de la… pic.twitter.com/tkzSTUzmEH — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 14, 2026

Esto último se vio reflejado en una reducción de 18 por ciento en la cifra de homicidios que fueron perpetrados dentro de las 16 alcaldías capitalinas, por lo que desde el 1 de octubre de 2024, el avance en ese rubro también ha sido claro.

“Aún hay mucho trabajo por hacer. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana continuaremos fortaleciendo las acciones para construir una ciudad más segura, justa y en paz”, enfatizó el funcionario público.

Es importante mencionar que, además de estas cifras, la SSC también resaltó la realización de 184 mil operativos de seguridad, 12 mil detenciones ligadas a delitos de alto impacto y la incorporación de 3 mil 500 patrullas que lograron sumarse al parque vehicular ya existente.

“Estos avances van más allá de las cifras y se reflejan en una confianza ciudadana, con una sensación de seguridad que se ha duplicado desde 2018 y ha aumentado 8 por ciento desde 2024”, concluyó el Secretario de Seguridad chilango.

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MSL