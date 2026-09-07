SSC - CDMX detiene a más de 12 mil personas por delitos de alto impacto de 2024 a 2026

La SSC de la CDMX logró la detención de más de 12 mil personas involucradas en delitos de alto impacto durante la presente administración.

Durante el Informe de Seguridad correspondiente a agosto de 2026, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 la dependencia ha detenido a 12 mil 008 personas por delitos de alto impacto en la capital del país.

Como parte de los operativos contra la venta y distribución de narcóticos realizados en dicho lapso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguró más de mil 814 kilogramos de aparente marihuana, más de 230 kilogramos de probable cocaína, 93 kilogramos de posible metanfetamina y más de 15.3 kilogramos de cristal.

En materia de decomiso de armamento y bienes, las autoridades capitalinas aseguraron 3 mil 225 armas de fuego cortas y largas, 274 cargadores y 11 mil 220 cartuchos. Además, se incautaron 7 mil 61 vehículos, 612 vehículos semicompletos, mil 256 motocicletas desvalijadas, casi 19 mil toneladas de autopartes y cerca de 404 mil pesos en efectivo.

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El titular de la SSC destacó que la labor de investigación e inteligencia permitió la detención de mil 438 probables integrantes de grupos delictivos, lo que derivó en la desarticulación de 46 células criminales que operaban en la Ciudad de México. Únicamente durante el mes de agosto, la corporación capturó a 50 presuntos integrantes de los grupos Unión Tepito y Anti-Unión Tepito.

En trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 se cumplimentaron 423 órdenes de aprehensión y reaprehensión. De enero a agosto de 2026, la ejecución de estos mandamientos judiciales registró un incremento superior al 150% en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, la estrategia de seguridad ha permitido la detención de 83 objetivos prioritarios generadores de violencia.

El informe de seguridad confirmó que agosto de 2026 fue el mes con menos homicidios dolosos en la CDMX desde el año 2006. ı Foto: Especial.

Pablo Vázquez Camacho subrayó que estas acciones consolidan la disminución sostenida de los homicidios dolosos desde 2019, logrando que agosto de 2026 se posicionara como el mes con menos homicidios dolosos en la capital desde 2006. Atribuyó estos resultados a la política de seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a nivel nacional, y por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en la CDMX.

Respecto al combate a la extorsión, desde el inicio de la administración y hasta el 31 de agosto de 2026, la SSC detuvo a 411 personas por extorsión y tentativa de extorsión, incluyendo 19 aprehensiones relevantes realizadas en agosto en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza . En cuanto al delito de despojo, desde octubre de 2024 han sido detenidas 300 personas por conductas como allanamiento e ingreso irregular o por la fuerza a inmuebles, de las cuales 114 detenciones se concretaron tras el lanzamiento de la Estrategia de Prevención, Restitución y Justicia ante el Despojo.

Finalmente, se destacó el trabajo de los cuerpos especializados: la Policía Especializada de Género atendió en su primer año a más de 26 mil mujeres, realizando 20 mil 500 recorridos de vigilancia y mil 800 asesorías técnicas, mientras que la Brigada de Vigilancia Animal ha atendido a más de 15 mil animales y rescatado a más de 6 mil 900 desde octubre de 2024.

#InformeDeSeguridad | Hoy, con la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, presentamos los resultados obtenidos por la #PolicíaDeLaCiudadDeMéxico, en lo que va de la presente administración.



Destaco que el mes de agosto 2026 fue el mes con menos homicidios dolosos desde julio de 2006 y… pic.twitter.com/6W7bhGvy4w — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 7, 2026

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JVR