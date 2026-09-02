CDMX prevé tener instaladas más de 39 mil cámaras de videovigilancia para diciembre de 2026

El gobierno de la Ciudad de México proyectó tener instaladas 39 mil 454 cámaras de videovigilancia para diciembre de 2026, que serán operadas por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

De acuerdo con el Segundo Informe de la Jefa de Gobierno, al inicio de la administración de Clara Brugada Molina, en octubre de 2024, la Ciudad de México contaba con 81 mil 142 cámaras de videovigilancia.

Para diciembre de 2026, el gobierno capitalino prevé que sean 120 mil 596 cámaras en total, lo que representaría un aumento de 39 mil 454 dispositivos en las 16 demarcaciones, equivalente a 48.6 por ciento.

“En el último año, de septiembre de 2025 a agosto de 2026, se han instalado más de 36 mil cámaras . Asimismo, las nuevas cámaras, instaladas bajo un enfoque de proximidad con la ciudadanía y a ras de suelo, han sido ubicadas en zonas sin cobertura y con alta incidencia de emergencias”, señala el informe.

Con lo anterior, el gobierno de la Ciudad de México estima dotar de más cámaras de vigilancia a la alcaldía Iztapalapa, que pasará a tener 18 mil 636 en total. A esa demarcación seguirán Gustavo A Madero, con 14 mil 349; Tlalpan, con 10 mil 347; Cuauhtémoc, con 10 mil 221, y Álvaro Obregón, con 9 mil 062.

Por otra parte, prevé incrementar el número de cámaras en la alcaldía Milpa Alta en 88.2 por ciento, al pasar de mil 241 equipos disponibles a 2 mil 335 para diciembre de 2026.

Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la administración de Clara Brugada ha destinado cerca de mil 200 millones de pesos para la operatividad del C5, una inversión que “representó casi el 65% del presupuesto total autorizado al Centro, por lo que refleja la prioridad institucional de garantizar la operación continua y el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica que sustenta la atención de emergencias y la seguridad ciudadana”, según el documento.

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cehr