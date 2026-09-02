CDMX ha emitido más de 2 millones de licencias permanentes desde 2024

El gobierno de la Ciudad de México ha emitido más de 2 millones de licencias permanentes entre noviembre de 2024 y el 23 de julio de 2026, de acuerdo con información del Segundo Informe de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

A partir de lo anterior, la administración capitalina ha recaudado más de 3 mil millones de pesos, recursos que serán empleados en inversión pública en materia de seguridad vial, movilidad y transporte público.

“Asimismo, se redujo en 40% el tiempo de atención en la Tesorería para la emisión de licencias , al pasar de 30 a 18 minutos en promedio, con un horario de atención de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días del año, incluidos los días festivos”, señala el documento.

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De acuerdo con el Segundo Informe, la mayoría de las licencias permanentes se han emitido en los más de 50 puntos de la Tesorería de la Ciudad de México, lo que equivale al 61 por ciento.

Le sigue un 25 por ciento de permisos para conducir que se tramitaron mediante plataformas digitales; un 9.1 por ciento expedidas en el Macromódulo en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, y, finalmente, un 5.5 por ciento en los espacios de la Secretaría de Movilidad, así como en las oficinas de las 16 alcaldías.

El programa de licencias permanentes implementado por la administración de Clara Brugada Molina permanecerá vigente hasta el próximo 31 de diciembre.

¿Cuáles son los requisitos para la licencia permanente?

Cada licencia tiene un costo de mil 500 pesos; además, para el trámite es necesario un comprobante de no adeudos pendientes por infracciones, no tener antecedentes por hechos de tránsito graves y no contar con sanciones por el programa Conduce Sin Alcohol.

Para tramitar la licencia permanente, es necesario contar con los siguientes documentos:

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México

Identificación oficial

Línea de captura pagada

Cita agendada

En caso de ser la primera vez que se tramita una licencia de conducir, la persona interesada debe hacer un curso y examen teórico de conducción.

El trámite comienza en línea, a través del portal Llave CDMX, y concluye al acudir al módulo correspondiente a recoger el permiso de conducir.

No lo pienses más, tramita tu licencia permanente y deja atrás las renovaciones. 🪪🚘🏍️



¡Hazlo ya y no dejes pasar más tiempo! 😉



⛓️‍💥https:/licenciapermanente.cdmx.gob.mx pic.twitter.com/h7vhg7FpcG — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) July 26, 2026

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