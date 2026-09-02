Nuevas UTOPÍAS superan 1.4 millones de atenciones en lo que va de 2026

Las seis nuevas Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social (UTOPÍAS), construidas bajo el actual mandato de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, brindar 1 millón 496 mil 731 atenciones en lo que va del año, según cifras del Gobierno chilango.

Estos datos, compartidos en el Segundo Informe Anual de Actividades de la actual administración citadina, corresponden a las UTOPÍAS Mixihuca (en Iztacalco), Ceylán (en Azcapotzalco), La Heróica (en Venustiano Carranza), Cen-Tlalli (en La Magdalena Contreras, Acatitla (en Iztapalapa) y Elena Poniatowska (en Coyoacán).

Lo anterior revela que, en términos generales, el promedio de atención diario en estos espacios es de 16 mil 976 personas, quienes han logrado acceder a los distintos bienes o servicios que se ofrecen al interior de cada una de las UTOPÍAS señaladas.

“Con la apertura de estas UTOPÍAS los habitantes de la Ciudad de México tienen acceso a igual número de Casas de Día para Adultos Mayores, CACDIs y Salas para las Infancias, Casas de las Siemprevivas y Biguidis, así como albercas semiolímpicas. a finales de 2026, se estima que superen los 3 millones de visitantes, con más de 8 millones globales, considerando las UTOPÍAS que ya existían y las que están por inaugurarse”, revela el documento.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Elena Poniatowska Amor en la alcaldía Coyoacán. ı Foto: Cortesía

Actualmente, 12 de las 16 alcaldías que se encuentran en el perímetro capitalino ya cuentan mínimamente con una UTOPÍA, por lo que de momento, solo Xochimilco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Cuajimalpa están pendientes para inaugurar esta clase de espacios para el cuidado personal y la recreación familiar.

En este aspecto, el Segundo Informe Anual de Actividades de Brugada Molina revela que para el 31 de agosto de 2026, la Ciudad de México ya inauguró o tiene próximas a inaugurar 12 nuevas UTOPÍAS en la capital.

El total de superficie intervenida para la creación de estos lugares, suma un total de 605 mil 529 metros cuadrados, con 98 mil 700 metros cuadrados construidos y un acumulado de 496 mil 718 metros cuadrados de áreas libres.

“Los polígonos intervenidos con estos equipamientos tienen una superficie de más de 600 mil metros cuadrados y a su interior se han construido más de 430 espacios o equipamientos para el cuidado y el descanso de los adultos mayores, las mujeres y las infancias”, apunta el oficio consultado.

De esta manera, de las 12 UTOPÍAS que el Gobierno chilango ha logrado construir, ya hay ocho que han sido entregadas (aproximadamente, el 66.67 por ciento del total), por lo que las cuatro UTOPÍAS restantes (que representan un 33.33 por ciento del total) serán entregadas durante las próximas semanas.

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MSL