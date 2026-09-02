Metro CDMX HOY 2 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México comenzaron sus traslados este miércoles 2 de septiembre entre estaciones concurridas y mayores tiempos de espera en algunas líneas.

Por su parte, el Metro informó cuáles son las líneas que presentan alta afluencia y en cuáles la circulación de los trenes se mantiene constante, por lo que recomendó a las personas usuarias tomar previsiones y anticipar sus viajes.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y cuáles son las líneas que registran una mayor demanda.

¿Qué líneas presentan afectaciones?

De acuerdo con la actualización más reciente del Metro de la Ciudad de México, las Líneas 3, 12 y A presentan alta afluencia, situación que puede provocar tiempos de espera más prolongados en estaciones y terminales.

Para atender la demanda, el organismo envía unidades vacías a las estaciones con mayor concentración de pasajeros. Además, informó que personal del Sistema se encuentra desplegado en distintos puntos para agilizar el servicio y facilitar el ingreso a los trenes.

#MetroAlMomento:

Se mantiene afluencia moderada y circulación constante en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9 y B, personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

Las Líneas 3, 12 y A presentan afluencia alta; se envían unidades vacías a las… pic.twitter.com/awJfmcTaQ0 — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2026

Durante las primeras horas de la mañana, la Línea 9 también presentó alta afluencia. Sin embargo, en el reporte más reciente fue ubicada entre las rutas con demanda moderada y circulación constante.

Actualmente, las líneas con mayor concentración de usuarios son:

Línea 3

Línea 12

Línea A

El Metro recordó que las condiciones pueden cambiar debido a eventualidades en la operación, por lo que pidió mantenerse pendiente de sus canales oficiales.

Líneas con circulación constante

El Sistema de Transporte Colectivo informó que se mantiene afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9 y B.

Aunque no se reportan suspensiones en estas rutas, se recomienda anticipar los traslados, permitir el libre cierre de puertas y distribuirse a lo largo de los andenes para facilitar el ingreso a los vagones.

#MetroAlMomento: En las Líneas 1, 2, 7, 8, 12, A y B se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en la operación.



La Línea 3 y 9 presentan afluencia alta; se envían unidades vacías a las… pic.twitter.com/NwOQ7t2UrO — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2026

¿La estación Zócalo/Tenochtitlan está abierta?

La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 brinda servicio con normalidad en ambas direcciones, de acuerdo con la información difundida por el Metro capitalino.

Las personas usuarias pueden utilizarla para viajar hacia las terminales Cuatro Caminos y Tasqueña. El organismo recomendó consultar sus canales oficiales antes de iniciar cualquier traslado, ya que la operación puede modificarse durante el día.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/oRCoo8JziF — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2026

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MSL