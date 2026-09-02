Encabeza Brugada supervisión de obras hídricas en Venustiano Carranza

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la supervisión de los trabajos hidráulicos orientados a prevenir inundaciones en la alcaldía Venustiano Carranza, donde estuvo acompañada por el secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández; el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano; el director general de Obras y Desarrollo Urbano en la demarcación, Adolfo Hernández García; así como representantes técnicos de la dependencia encargada del agua. Durante el recorrido por el Parque Gran Canal, la mandataria destacó que, a pesar de registrarse una mayor precipitación pluvial este año en comparación con el periodo anterior, la implementación de un plan emergente y obras preventivas logró reducir las afectaciones en un setenta y tres por ciento.

Al detallar los componentes del proyecto, Clara Brugada Molina explicó que las acciones incluyen la construcción de un muro de contención de 1,267 metros para regular hasta 80 millones de litros de agua pluvial y combinada, así como la modernización de la planta de bombeo 5A para elevar su capacidad de desalojo de 2,000 a 10,000 litros por segundo, dotándola además de un nuevo generador y transformador eléctrico junto con la planta de bombeo 2 para garantizar su funcionamiento ante fallas de energía.

Asimismo, se han desasolvado 100 kilómetros de redes primaria y secundaria y se rehabilitaron 170 metros de atarjeas en la colonia El Parque mediante tecnología alemana sin zanjas con tubos de mangas polimerizadas por rayos ultravioleta. En el marco de la presentación de resultados, Brugada Molina enfatizó el compromiso institucional señalando: “Aquí están los recursos públicos. Para esto se destinan los dineros que llegan a través de los impuestos de ustedes. Y luego se devuelven en obras que van a donde más se necesita, como es evitar inundaciones.”

Durante su mensaje, la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina contrastó los datos de la temporada de lluvias anterior con la actual, puntualizando que en la zona se pasó de 1,059 familias afectadas en 2025 a 250 afectaciones en 2026. Para consolidar este cambio estructural en toda la capital, la mandataria subrayó el esfuerzo presupuestal histórico expresando: “Este año se dieron 19,000 millones de pesos a la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Aumentamos 45 por ciento los recursos para este rubro.”

Finalmente, Clara Brugada Molina recalcó que la estrategia metropolitana contempla un nuevo modelo de gestión hídrica orientado a la recarga de los mantos acuíferos y la ejecución de 600 obras integrales de agua y drenaje en toda la Ciudad de México, concluyendo: “Y que los recursos públicos se vayan a lo que más se necesita, que son obras para evitar afectaciones de drenaje o rehabilitar bombas”.

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