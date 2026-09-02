Con tecnología sube 45% la atención de fugas no visibles

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, hasta mayo del presente año el uso de tecnología de punta usado por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) permitió detectar y atender 45 por ciento más fugas no visibles de agua que en todo 2025.

En el Segundo Informe de labores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la administración local refiere que en los primeros cinco meses del año la dependencia local atendió 368 afectaciones, mientras que en el año pasado, 253.

Sgún el informe, el crecimiento en la detección responde a una mayor capacidad para detectar pérdidas mediante tecnología del tipo acústica, telemetría y correlación de señales.

El Dato: El Gobierno e la Ciudad de México ha impulsado 140 kilómetros de electromovilidad, que incluye a Metrobús, Trolebús, Cablebús y el Tren Ligero.

Está tecnología requirió una inversión de 648 millones de pesos destinados a la medición y telemetría en 130 sitios para así recuperar y redistribuir al menos 30 por ciento del agua potable que se solía perder en fugas.

Sumado a ello, la Segiagua también instaló y rehabilitó 700 medidores de presión en las redes secundarias, donde, según el informe, se concentra buena parte de las fugas.

Las detección de fugas se concentró principalmente en Tlalpan, Xochimilco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

El documento indica que dichas acciones son parte de una estrategia para triplicar el promedio anual de fugas reparadas respecto de los últimos 10 años.

Mientras que en materia de obras para incrementar la disponibilidad del agua potable, el Gobierno rehabilitó 13 tanques y 32 rebombeos en el lapso de septiembre de 2025 y septiembre de este año.

En materia de infraestructura para mejorar la calidad del agua, entre septiembre de 2025 y julio de 2026 fueron rehabilitadas cuatro plantas potabilizadoras en Iztacalco, Tláhuac e Iztapalapa, con lo que actualmente operan 39 plantas de este tipo en la capital. Además, se contempla construir una nueva planta potabilizadora en Azcapotzalco.

A LA ESPERA DE PLAN. El titular de la Secretaría de Gobierno (Secgob), César Cravioto Romero, entregó al Congreso de la Ciudad de México el Segundo Informe de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y adelantó que, en este periodo de sesiones será enviado el Plan General de Desarrollo (PGD), junto con otras iniciativas como la Ley de Rentas Justas.

Sobre el PGD, que debió entrar en vigor en 2020, Cravioto Romero aseguró que el documento será enviado al Congreso durante el actual periodo de sesiones y explicó que el Gobierno capitalino aún incorpora las propuestas recibidas durante las consultas ciudadanas. Además trabaja con varias secretarías, como la de Movilidad y la de Bienestar para concluir el documento.

“Estamos viendo el mejor momento para realizarlo, pero sí se va a entregar en este periodo que está iniciando”, afirmó.

El funcionario capitalino explicó además que ya existe un documento base, al cual, actualmente, todavía se integran las aportaciones ciudadanas.