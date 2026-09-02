Dan 5 días a 3 empresas para quitar scooters

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que las empresas Lime, Jet y Whoosh tienen un plazo de cinco días para retirar sus scooters eléctricos de las calles, luego de que terminó la prueba piloto para el servicio de Transporte Individual Sustentable.

Por medio de una tarjeta informativa, la dependencia capitalina refirió que las tres firmas, que cuentan con mil unidades cada una, operaron durante 60 días en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Durante este tiempo, precisó la Semovi, se contabilizaron 117 mil viajes, cuyos recorridos fueron de entre 800 metros y 2.4 kilómetros, en promedio. Aclaró que los datos recabados “aún son cuantificados”.

“Con esta prueba los usuarios pudieron acercarse a centros de transporte masivo, para elegir otra alternativa, ya que por sus características solo pueden circular en vías secundarias y para viajes cortos”, precisó.

El Dato: La falta de regulaciones y robo de unidades provocó que en 2020 los scooters en renta fueran retirados de la Ciudad de México como una opción de transporte.

El servicio comenzó a operar previo al Mundial de Futbol, que se llevó a cabo en junio, con el objetivo de mejorar la movilidad desde entre las zonas céntricas y el Estadio Banorte, principalmente en lo referente a la “última milla”, que fue el tramo que los aficionados que iban al recinto tenían que recorrer a pie.

El funcionamiento era muy similar al de Ecobici, pues era necesario descargar la aplicación de celular de alguna de las tres empresas con la que se quería viajar, registrarse, elegir un método de pago y, posteriormente, escanear el código QR del scooter eléctrico elegido en una zona de estacionamiento especial para ocuparlo.

15 a 20 minutos fue el viaje promedio de cada scooter eléctrico

Pasada la justa deportiva, las marcas continuaron con su operación, lo que, a decir de la alcaldía Cuauhtémoc, hubo quejas vecinales por la obstrucción de banquetas y espacios destinados al libre tránsito.

Por esto, el pasado 19 de agosto, la demarcación informó sobre el retiro de 200 unidades de este transporte. Algunas de las colonias en las que se quitaron los scooters fueron Buenavista, Santa María la Ribera y Roma Norte.

La Semovi refirió ayer que analizará los datos obtenidos en la prueba piloto y a viabilidad de que estas unidades operen como una opción de micromovilidaad en la capital del país.