Fiscalía CDMX buscará reclasificar como feminicidio el ‘homicidio’ de Paola Buenrostro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) buscará que se reclasifique como feminicidio el “homicidio” de la trabajadora sexual Paola Buenrostro, luego de la detención del presunto responsable, casi una década después.
Lo anterior, después de que este martes un colectivo de la comunidad trans irrumpió en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, ubicada en la colonia Doctores, para exigir que el caso se reclasifique como transfeminicidio.
Al respecto, la FJGCDMX adelantó que solicitará al juez que lleva el caso valorar la reclasificación del delito durante las siguientes etapas del proceso “conforme a los hechos acreditados y al marco jurídico aplicable”.
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“La clasificación jurídica del caso no está cerrada: durante el proceso fortaleceremos la investigación y aportaremos elementos para que se valore su reclasificación como feminicidio”, aseguró.
Aunque sostuvo que “reconoce plenamente” la identidad de Paola Buenrostro como mujer transexual, no mencionó la posibilidad de reclasificar el delito como transfeminicidio, tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México y que establece penas de entre 35 y 70 años de prisión.
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cehr