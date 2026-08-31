PAN en CDMX acusa a Morena de no respetar opiniones sobre la despenalización del aborto

Andrés Atayde, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local, acusó que Morena no respeta a quienes piensan diferente, luego de que la Diputada Cecilia Vadillo dijera que la bancada blanquiazul desinforma sobre la despenalización del aborto después de las 12 semanas de gestación.

Y es que, en días pasados, Vadillo Obregón afirmó a este diario que diputadas chilangas del PAN como América Rangel, aprovechan el tema para desinformar a la ciudadanía, lo cual ha representado un obstáculo para la legislar en favor de este tipo de problemáticas.

“No comparto. Ese es el problema de no tener respeto ni tolerancia por quienes piensan diferente. Yo puedo pensar distinto sobre algún tema en lo particular con alguna otra persona, pero eso no hace que la persona carezca de inteligencia o que esté desinformada”, reviró Atayde Rubiolo.

Con base en datos federales, la interrupción del embarazo, tanto de manera legal, como de forma ilegal, es un fenómeno complejo que ha ido al alza en toda la capital del país durante los últimos años.

Aspecto de una marcha "pro-vida" en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Por ejemplo, en el segundo semestre de 2024 (julio a diciembre), la Ciudad de México registró un total de 5 mil 947 abortos, aunque para el mismo periodo de 2025, la cifra de interrupciones del embarazo subió hasta los 6 mil 234 casos (aumento del 4.83 por ciento).

En lo que al aborto ilegal refiere, también hubo un aumento claro según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto porque durante la totalidad de 2024 se aperturaron 185 casos de aborto, sin embargo, para 2025 esa misma cifra llegó a los 244 casos (aumento del 31.89 por ciento).

A propósito de esta situación, Atayde Rubiolo también dijo que el hecho de alguien apoye o no rechace la legalización del aborto, no necesariamente tiene que ver con desinformación, sino con muchas variables, entre ellas un proceso de análisis y criterio propio.

Según lo expuesto, cada ciudadano es libre de informarse y esto también genera discordancia entre las perspectivas de ciudadanos o legisladores, quienes no siempre deben de estar de acuerdo con lo que se plantea desde otras bancadas.

“Esperaremos a que llegue la propuesta y antes de emitir una postura, la analizaremos a fondo y así como lo hemos hecho en anteriores ocasiones manifestaremos públicamente lo que pensamos sobre la legalización del aborto en la Ciudad de México”, enfatizó el legislador, quien decidió esperar para anunciar la postura que la bancada del PAN adoptará frente a la legalización del aborto en la capital.

Presentamos nuestra Agenda Legislativa para la Ciudad de México: 86 propuestas organizadas en 12 ejes estratégicos, construidas a partir del trabajo en territorio y de las demandas de las y los capitalinos.



Seguridad, vivienda, salud, movilidad, economía, educación, medio… pic.twitter.com/9DQzwmkD0L — Diputadas y Diputados PAN CDMX (@GPPANCDMX) August 31, 2026

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LMCT