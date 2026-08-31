CDMX alista iniciativa de amnistía; prepara nuevo modelo penitenciario para la reinserción social

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, recordó este lunes que su administración trabaja en la construcción de un nuevo modelo penitenciario enfocado en la reinserción social, además de una iniciativa de amnistía que será presentada próximamente ante el Congreso de la Ciudad de México.

La apuesta de la mandataria es mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad y generar mecanismos que les permitan construir una vida una vez que recuperen su libertad.

En conferencia de prensa, explicó que el modelo también contempla una mejora de las instalaciones penitenciarias y condiciones que favorezcan la reinserción de las personas privadas de la libertad.

TE RECOMENDAMOS: Reducen daños por lluvias Miguel Hidalgo arranca 2ª etapa de Antibaches MH para calles sin hoyos

Igualmente adelantó que su administración presentará una iniciativa de amnistía, aunque evitó precisar por ahora a qué sectores de la población estaría dirigida.

“Llegamos también hasta la propuesta, hasta una iniciativa que presentaremos de amnistía. Con calma estaremos presentándola. Es una iniciativa importante, a qué sectores tendríamos que estar atendiendo con esta iniciativa”, agregó Brugada Molina.

Acciones, tras muerte de cinco mujeres en penal de Santa Martha Acatitla

El pasado 24 de agosto, también en conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno adelantó que, durante septiembre, su administración presentaría una serie de propuestas para mejorar la condiciones de las personas privadas de la libertad, especialmente de mujeres, en penitenciarías de la Ciudad de México.

Lo anterior, luego de que el subsecretario del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce Aceituno, informó que cinco mujeres privadas de la libertad han muerto en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.

El funcionario precisó que dos muertes fueron por suicidio, una por broncoaspiración, otra por acidosis metabólica y una más por falla renal. En todos los casos, apuntó, el Sistema Penitenciario colabora con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para la integración de las respectivas carpetas de investigación.

“Reiterar la disposición del enfoque, como lo dijo nuestra Jefa de Gobierno, de mejorar las condiciones de los reclusorios de forma integral y de garantizar el mínimo vital para todas nuestras personas privadas de la libertad”, declaró.

Por su parte, Clara Brugada detalló que entre las propuestas contempla una iniciativa de amnistía, así como “un proceso de mejoría, de transformación de las condiciones materiales” en las que se encuentran la personas privadas de la libertad, pero, aclaró, “en especial las mujeres”.

“... pero en general vamos a hacer varias transformaciones en este tema que es tan importante, porque tiene que ver con la reinserción social”, explicó, y agregó que pidió el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) durante el proceso que, dijo, busca “mejorar, dignificar a las personas privadas de su libertad bajo una gran concepción de transformación”.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr