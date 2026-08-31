Desdeña Morena plan en contra del delito de aborto

En 2024, el grupo parlamentario de Morena mandó a la congeladora su iniciativa para eliminar del Código Penal local el delito de aborto, aun con la mayoría que tiene, la diputada Cecilia Vadillo Obregón aseguró que se necesita “consenso social” para aprobarla y responsabilizó al PAN de haber entorpecido el avance. Para el partido guinda, este tema no es una prioridad para el nuevo periodo legislativo.

La legisladora local, quien ahora impulsa el tema dentro de su bancada, negó que Morena esté fallándole a las mujeres de la capital por mantener estancada la iniciativa y calificó de “sesgada” la pregunta sobre si el partido tiene miedo de aprobarla. Insistió en campañas de información, las cuales ya habían hecho en 2025.

“Sí (tenemos la mayoría). Nosotros somos representantes populares, entonces, vamos a avanzar conforme se vaya logrando consensos sociales y demandas sociales. En ese sentido, determinamos que todavía no hay un consenso social y que hay mucha desinformación en el tema. Entonces, cuando vayamos viendo que se puede y hay condiciones sociales para avanzar, lo haremos.

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El Dato: Entre 2019 y 2024, la Clínica Beatriz Velazco se convirtió en la que más Interrupciones Legales del Embarazo practicó con 17 mil 288, de acuerdo con el Gobierno local.

“Por supuesto que nosotros estamos a favor de este tema. Nosotros fuimos los primeros en ponerlo en la agenda (...) quien ha estado hablando y presionando es Morena, quien ha estado hablando también con las colectivas, ha sido Morena”, mencionó a La Razón.

En 2024, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga presentó esta propuesta para que ya no exista el delito de aborto y se deje de criminalizar a las mujeres que hacen esta práctica después de las 12 semanas de gestación. El 4 de noviembre de ese año, comisiones aprobaron el dictamen para su discusión ante el pleno, pero la bancada guinda bajó éste al argumentar que faltaba escuchar a diversos sectores y realizar foros.

19 años han pasado de la despenalización del aborto

Datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que las carpetas de investigación en contra de personas gestantes por el delito de aborto aumentaron 121.8 por ciento al pasar de 110 en 2018 a 244 en 2025. En el primer semestre del año en curso suman 130 indagatorias.

El pasado 9 de marzo, este diario publicó el testimonio de Samantha, una joven quien fue criminalizada por abortar a las 14 semanas de gestación, después de que su entonces pareja la presionara para tomar pastillas abortivas.

Tras sufrir una hemorragia y ser ingresada al Hospital General La Villa, una agente del Ministerio Público acudió a verla y le informó que estaba retenida por el delito de aborto, mientras se recuperaba de la emergencia obstétrica que casi le quita la vida.

CRIMINALIZACIÓN ı Foto: Especial

Pese a casos como el de Samantha, Vadillo Obregón reconoció en la conferencia parlamentaria “La Chilanguera”, del 23 de agosto, que lo más probable es que la despenalización del aborto no sea discutida ni aprobada durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre.

“Yo creo que es un tema muy importante y creo que es importante que hablemos del aborto en términos de salud, tema de salud pública que no pertenece al Código Penal”, dijo en entrevista.

La legisladora de Morena consideró que ha habido una desinformación sobre el dictamen, la cual, acusó, difundió el PAN y la ultraderecha en la capital. Desde el año pasado la bancada guinda realizó foros informativos y a días del inicio del nuevo periodo ordinario, sostiene que falta información.

“Desgraciadamente la ultraderecha, con diputadas como América Rangel, se aprovechó de este tema para desinformar, para esparcir mentiras y para poder entorpecer el proceso”, señaló.

Vadillo Obregón sostuvo que Morena busca primero explicar el contenido de la iniciativa y construir respaldo social antes de llevarla al pleno.

“El Congreso es la representante del pueblo. Nosotros no podemos avanzar si no avanzamos con el pueblo”, dijo.

La legisladora guinda planteó que Acción Nacional tendría que participar en un proceso de información si realmente pretende respaldar la despenalización.

“La invitación a Acción Nacional, más que a votar, sería que se sumen a un proceso de información social sobre lo que esta iniciativa en verdad significa”, afirmó.

La morenista también señaló que la reforma debe acompañarse de modificaciones en materia de salud para garantizar su aplicación y dar certeza a las mujeres y personas gestantes. Además, argumentó que el Congreso capitalino debe considerar el impacto que una reforma de este tipo tendría en otras entidades del país donde aún no se reconoce el derecho a decidir, ni siquiera hasta un cierto límite de semanas.

“No significa que no vaya a avanzar, no significa que no estemos empujando, porque avance, pero también significa que somos parte de un proyecto, que somos parte de una nación y que tenemos que avanzar con mucha responsabilidad”, expresó la legisladora local.

SIN FECHA PARA VOTARLO. Si bien Vadillo Obregón aseguró que Morena aún impulsa el tema, la coordinación parlamentaria tampoco ha establecido una fecha para discutir la iniciativa.

La coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo Espinosa, afirmó al final de su conferencia plenaria del 27 de agosto que el aborto es un asunto importante para la bancada y adelantó que contemplan realizar foros con personas a favor del derecho a decidir y grupos provida.

No obstante, evitó establecer fechas para estos encuentros o precisar cuándo podría retomarse el proceso legislativo. El aborto tampoco fue incluido entre los 25 asuntos prioritarios que Morena presentó para el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia mañana.

Por ahora, la iniciativa que la bancada de Morena llevó al Congreso en 2024 continúa sin dictamen, mientras Vadillo Obregón reconoce que difícilmente será discutida o aprobada durante el periodo que está por comenzar.