CDMX comenzará en septiembre los preparativos para las elecciones del 2027: IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ya alista el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, que comenzará formalmente en septiembre y cuya jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2027.

Las y los capitalinos votarán por las personas que ocuparán diputaciones del Congreso local, titulares de las 16 alcaldías y las personas a cargo de las Concejalías de cada demarcación.

De acuerdo con la convocatoria aprobada por el Consejo General del IECM, el proceso comenzará en septiembre y el proceso electoral estará dividido en cuatro etapas: preparación de la elección, jornada electoral, cómputo de votos y declaratorias de validez.

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Durante la primera fase se desarrollarán actividades como el registro de candidaturas postuladas por partidos políticos y de candidaturas sin partido, así como la captación de apoyo ciudadano y la recepción de documentación de quienes busquen competir por la vía independiente.

Todo ese proceso concluirá a las 08:00 horas del 6 de junio de 2027, día que la gente saldrá a votar.

El IECM aprovechó para recordar a la ciudadanía que pueden contender mediante candidaturas sin partido por diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, incluida la Diputación Migrante, así como por las titularidades de las 16 alcaldías y las Concejalías, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la legislación electoral.

Para las postulaciones de los partidos políticos, deberán observarse además las acciones afirmativas previstas para garantizar la participación política en condiciones de igualdad y no discriminación.

Estas medidas contemplan a personas jóvenes, mayores y con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual, así como a personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas y personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México.

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