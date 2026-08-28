Reporta IECM que los jóvenes no votan

Al menos tres de cada 10 personas no participaron con su voto en los comicios de 2024, de acuerdo con el IECM.

Con miras al proceso electoral de 2027, la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, reconoció que una vez que los jóvenes que cumplen la mayoría de edad votan por primera vez, dejan de participar hasta los 35 años, lo que calificó como un “dato alarmante”.

Durante la presentación de la estadística relacionada con el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, la funcionaria mencionó que esta tendencia no es propia de la capital, sino que ocurre en todo el país y podría ser por la falta de una mejor comunicación para conectar con este sector.

“Un dato terrible, un dato alarmante, un dato poco alentador, que es que los jóvenes, que les llamamos primo-votantes, es decir, cuando cumplen la mayoría de edad obtienen su credencial de elector, se presentan a su primera votación (...), pero cuando cumplen 19 años y hasta los 35 dejan de votar.

“¿A qué lo atribuimos? Tengo algunas hipótesis no comprobadas, pero alguna de ellas tiene que ver con que no hemos sabido comunicar como sociedad, las personas que tenemos mayor edad, cuál es la importancia del voto”, dijo.

Avendaño Durán destacó la necesidad de aumentar la participación ciudadana y aclarar la importancia del sufragio, el cual no es sólo para elegir a una persona para un determinado cargo, sino que con éste están en juego recursos públicos, presupuestos, políticas públicas, ejercicio de poder, acciones legislativas, entre otras medidas.