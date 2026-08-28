Entregan 1,367 apoyos para impulsar a mujeres

La Jefa de Gobierno, Clara Brudaga Molina, encabezó la entrega de mil 367 apoyos productivos del programa Capital Semilla para la Autonomía Económica de las Mujeres, los cuales buscan garantizar la autonomía económica de las capitalinas.

Esta es la segunda generación de dicho apoyo, el cual ya había realizado la entrega de otros mil 463 microcréditos orientados a la creación, manutención o fortalecimiento de proyectos productivos emprendidos por mujeres.

“Queremos mujeres libres para emprender, libres para decidir, libres para construir patrimonio y generar ingresos; libres para elegir el rumbo de sus vidas y libres de violencia”, expresó la mandataria capitalina ante cientos e beneficiarias de este programa social.

La totalidad del programa, el cual dio su banderazo inicial en mayo pasado, ya ha logrado apoyar a dos mil 830 capitalinas, quienes serán apoyadas en todas las etapas de sus proyectos mercantiles por personal gubernamental.

Cada apoyo otorgado por autoridades locales asciende a 25 mil pesos en una sola exhibición, los cuales no son reembolsables. Con esto se busca impulsar cuatro mil emprendimientos este 2026, los cuales no sólo apoyarán la economía de mujeres locales, sino que también generarán empleos.

El objetivo de la Jefatura de Gobierno con el Capital Semillas es combatir los tres grandes “R” de las desigualdades: la de falta de recursos, la de redes de acompañamiento y, finalmente, aquella referente a la redistribución de la riqueza en mujeres que habitan la ciudad.