Invierten 7.4 mdp para renovar señalética robada y vandalizada

Entre 2020 y 2025, la renovación de señalética robada, desgastada, desaparecida o vandalizada ha costado siete millones 498 mil 254 pesos, de acuerdo con información compartida por el Fideicomiso del Centro Histórico, encabezado por Loredana Montes López.

De acuerdo con la información, el organismo ha reemplazado mil 98 piezas a lo largo de dicho periodo, entre las cuales hay nomenclaturas de calles, marcadores de piso, pendones restrictivos, pendones informativos, señalizaciones para estacionamientos y otro tipo de piezas.

El Dato: En octubre de 2025, el Fideicomiso del Centro Histórico presentó el mapa interactivo para conocer el primer cuadro por medio de sus leyendas y datos esotéricos.

Bajo este tenor, los dos problemas más recurrentes que el Fideicomiso del Centro Histórico enfrenta al momento de sustitución de letreros son las desapariciones y el vandalismo, lo cual ha provocado que, en varias calles, no exista indicación geográfica alguna.

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“En los recorridos que se hacen para determinar la señalética que se va a colocar, se identifican las esquinas que no tienen la placa.

10 kilómetros cuadrados mide el Centro Histórico de la capital

“No existe una placa. Es decir, que se perdió, o no existía desde hace mucho tiempo, pero también hay muchísimas placas que están dañadas o están vandalizadas porque se ha pintado sobre ellas, eso es lo que más encontramos”, explicó el director de Desarrollo Urbano del Fideicomiso, Javier Olmos Monroy, a La Razón.

Ejemplo de lo anterior, es que el pasado 26 de agosto, la marcha relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa dejó varias pintas y daños en avisos, principalmente en Paseo de la Reforma, zona que colinda con los perímetros A y B del Centro Histórico, lo cual también propicia afectaciones en zonas como Bucareli, Balderas, Ayuntamiento o Hidalgo.

24 años tiene el fideicomiso dependiente del Gobierno local

En otras manifestaciones desarrolladas en la capital, los asistentes pintan los letreros con spray o colocan stickers. En otros casos, como ocurrió en mayo pasado con el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los manifestantes usan los postes con señaléticas para colocar amarrar casas de campaña.

La inversión que el fideicomiso ha llevado a cabo, en lo referente al reemplazamiento de señalética, se divide de la siguiente forma: 798 mil 313 pesos ejercidos, en 2020; tres millones 329 mil 690 pesos, en 2021; 625 mil 646 pesos, en 2022; un millón 770 mil 271 pesos, en 2023; 496 mil 726 pesos en 2024 y 477 mil 608 pesos a lo largo de 2025.

Los datos revelan que, a pesar de que 2021 fue un año con poco movimiento debido a la pandemia por Covid-19, dicho periodo acumuló 44.41 por ciento del presupuesto público total invertido en señalética tras los últimos años.

UN MAPA del mercado de La Ciudadela luce grafiteado, ayer ı Foto: Luis Olivera|La Razón

“Por ejemplo, de estos elementos, se han vandalizado mucho los mapas de gran formato. Son elementos más grandes, y sobre todo las estelas peatonales. Ésa sí hemos encontrado que han sido objeto de que de ahí se agarran los lazos del comercio del comercio ambulante”, puntualizó Olmos Monroy.

A partir de esta información que el Fideicomiso del Centro Histórico compartió a este diario, los elementos que más se reemplazan son las plazas de nomenclatura para calles con medidas de 25 X 50 centímetros, con un total de 450 piezas cambiadas desde 2020.

En segundo lugar, se encuentran los marcadores de piso de 15 X 15 centímetros, los cuales han requerido hasta 258 sustituciones, especialmente en zonas como la calle de Moneda, donde hay varios de estos señalamientos con logotipos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El tercer puesto lo ocupan los cambios en las señalizaciones para estacionamiento de 45 X 45 centímetros, con 76 piezas cambiadas; en la cuarta posición se sitúan las estelas peatonales de 40 X 240 centímetros, con 74 reemplazamientos; mientras que el top cinco lo completan las instalaciones de pendones restrictivos de 50 X 100 centímetros, con 71 cambios.

El cúmulo de trabajos realizados por el Fideicomiso del Centro Histórico beneficia a cerca de 145 mil habitantes de la zona, así como a dos millones que frecuentan el área diario.