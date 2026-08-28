Llama Davis a atender a pobres, a migrantes...

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó las Llaves de la Ciudad a la activista feminista estadounidense Angela Davis, quien llamó a transformar las condiciones sociales, económicas y políticas de las personas pobres, la clase trabajadora, las personas de color y los inmigrantes, en lugar de responder a los problemas sociales mediante la violencia y la represión.

Durante el acto, la académica sostuvo que para terminar con los mecanismos que institucionalizan el racismo, la violencia y la represión, es necesario modificar las condiciones que llevan a las personas a recurrir a ellos.

“Transformar la sociedad para que ya no tengamos que recurrir a la violencia y a la represión, como la respuesta a los problemas sociales que deberían resolverse atendiendo las necesidades de las personas pobres, de la clase trabajadora, de las personas de color y de los inmigrantes”, sostuvo la estadounidense.

El Dato: El 18 de agosto de 1970, el FBI declaró a la activista Angela Davis como una de las personas fugitivas más buscadas. Fue arrestada y pasó 16 meses en prisión.

Angela Davis señaló que una sociedad distinta debe dejar de recurrir a la violencia y la represión como respuesta a problemas que, consideró, deberían atenderse mediante políticas dirigidas a los sectores más vulnerables.

La activista acudió a la capital para presentar, junto con Gina Dent, la edición en español del libro Abolición. Feminismo. Ahora, en el que plantea la necesidad de pensar en la abolición de las cárceles, la policía y otros “aparatos carcelarios”.

La histórica feminista también recordó su encarcelamiento en la década de los 70, cuando enfrentaba la posibilidad de la pena de muerte. Destacó que un movimiento organizado en distintas partes del mundo, con participación de personas de México y de la Ciudad de México, contribuyó a salvarle la vida.

“El hecho de que esté aquí hoy es un testimonio de la posibilidad de lograr el cambio mediante el trabajo de organización de la gente común en todo el mundo”, afirmó la feminista.

Al referirse a la situación política de Estados Unidos, Davis aseguró que “el fascismo está en la Casa Blanca” y sostuvo que quienes actualmente gobiernan ese país no representan el futuro, sino a quienes buscan “obligarnos a retroceder”.

Durante el acto, la activista agradeció a Brugada Molina por impulsar, dijo, una “ciudad feminista” y destacó la presencia de mujeres en el gobierno capitalino.

La Jefa de Gobierno aprovechó para reconocer la trayectoria de Angela Davis y recordó que ésta ha combatido el racismo toda su vida, no obstante, hoy, en Estados Unidos hay autoridades que persiguen a los migrantes mexicanos, principalmente, y los estradita.

“Angela, toda tu vida has combatido el racismo. Hoy vemos el racismo institucional convertido en terror hacia los migrantes. Lamentables cacerías contemporáneas de seres humanos por nuestro color de piel.

“Desde la ciudad sostenemos que ningún ser humano es ilegal y expresamos toda nuestra solidaridad con nuestras hermanas y hermanos migrantes en Estados Unidos”, dijo.

Brugada Molina mencionó que el feminismo de Angela Davis es una inspiración para construir la capital.