Clara Brugada entrega reconocimiento a visitante 500 mil al Jardín Flotante Tlallipan

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, celebró la llegada de la visitante número 500 mil al Jardín Flotante Tlallipan, obra inaugurada el pasado 7 de junio
“Aquí inicia el Centro Histórico, era una zona que no tenía espacio público, y que ahora es un paseo muy bonito, muy agradable; en la noche se ve divino con la iluminación, las nueve fuentes, las esculturas de perritos. Este Jardín Flotante es un parque distinto a todos los demás; es un paseo para la población”, destacó.
En compañía del Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, y Carlos Mackinlay Grohmann, director general de Servicios Metropolitanos (Servimet).
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Brugada Molina entregó un reconocimiento a la visitante 500 mil, quien declaró: “Todo me gusta del Jardín; hay vigilancia, está muy limpio y está céntrico, las fuentes, los ajolotes me encantan. Todos los días paso por aquí. Ojalá más gente pudiera venir”.
Además de este reconocimiento, entregó a otros 14 visitantes más, un par de cortesías para el Turibus, Capital Bus, Cinemex y Six Flags.
“Ni siquiera hace tres meses que lo inauguramos y hay muchísima gente que viene, que visita, que disfruta. Yo les aconsejo que puedan hacer su caminata diaria, son casi dos kilómetros; además tiene seis elevadores”Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
El Jardín Flotante Tlallipan conecta de manera directa y gratuita con la estación de transbordo Chabacano del Metro de la Ciudad de México, así como los accesos hacia San Antonio Abad y Pino Suárez, permitiendo el libre tránsito peatonal.
Durante el acto, la Jefa de Gobierno destacó la diversidad de servicios y áreas comunitarias gratuitas que ofrece este parque elevado, como:
- Casa de Día para Adultos Mayores
- Sala de Infancias
- Cuenco de las Emociones
- Del Campo a la Ciudad
- Tienda de la Tierra
- Cultura y Deporte
Mientras que, personal de la Secretaría de Cultura imparte 5 talleres como pintura, cartonería y maquillaje.
El Jardín Flotante alberga una vasta colección de flora nativa representativa del centro del país, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Entre sus principales atractivos destacan el Jardín Xerófilo (con cactáceas y suculentas) y el Jardín de Polinizadores, donde especies como las pasifloras han propiciado el florecimiento de la primera colonia de mariposas y capullos al aire libre en la zona
El mantenimiento integral es posible gracias a la labor diaria de las cuadrillas de Obras y Servicios Urbanos, apoyadas por sistemas de riego asistido y captación de agua de lluvia.
“El Jardín Flotante representa la creación de un nuevo espacio turístico que recibe a miles de turistas, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de una gran cantidad de actividades que se enmarcan dentro del concepto de las UTOPÍAS y que además logra volver a reconectar el Oriente con el Poniente de la ciudad, permitiendo un cruce agradable, fluido y recreativo entre estas dos áreas. Esta gran obra arquitectónica se convertirá en un ícono de la Ciudad de México”Carlos Mackinlay Grohmann, director general de Servimet
cehr