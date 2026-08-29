Marchas y bloqueos en CDMX HOY 29 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Manifestación por el derecho a la muerte digna, en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una concentración del colectivo canábico Las Hijas de la Cannabis. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este sábado 29 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 29 de agosto no se esperan marchas, pero sí ocho concentraciones.

Concentraciones

SIEMBRA CULTURA, A.C. : Se concentrarán en Plaza de Lectura José Saramago, Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 09:00 hrs. (Nota: Espacio cannábico para promover el acceso a la información y bienestar de usuarios; aforo aprox. 40 personas) .

REFUGIO FRANCISCANO, A.C. : Se reunirán en las Instalaciones del Refugio Franciscano, A.C., Carr. México-Toluca Km. 17.5, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa a las 11:00 hrs. (Nota: Exigen investigación por presuntos actos de vandalismo en sus instalaciones; no se descartan guardias al exterior ni el apoyo de colectivos de defensa animal; aforo aprox. 40 personas) .

INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR”, A.C. : Se concentrarán en el Centro Nacional de las Artes, Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club Churubusco, Alc. Coyoacán a las 12:00 hrs. (Nota: Recolección de firmas a favor de la iniciativa “Ley de Asistencia Médica para Morir en la CDMX”; aforo aprox. 50 personas) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Evento político-cultural “Rituales 4:20”; no se descarta la afectación de vialidades; aforo aprox. 100 personas) .

LEONAS EN MANADA, A.C. : Se concentrarán en Parque “El Pípila”, José María Roa Bárcenas y José Antonio Torres, Col. Vista Alegre, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Evento “Las vagoneras te respaldan” para pedir regulación del comercio informal en el Metro; no se descarta la afectación de vialidades; aforo aprox. 60 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Realizarán jornada en tres puntos: 1. Monumento a la Madre (Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), 2. Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y 3. Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Jornada itinerante de difusión de derechos cannábicos y talleres; aforo aprox. 45 personas) .

FRENTE COMÚN LUPILLA XIU : Se concentrarán en Casa Refugio de la Memoria, Citlaltépetl No. 25, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc a las 12:30 hrs. (Nota: Primera asamblea pública sobre avances en mesas de diálogo con autoridades; aforo aprox. 50 personas) .

COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez a las 16:00 hrs. (Nota: Reunión de coordinación previa a la llegada de la delegación zapatista a la CDMX; aforo aprox. 50 personas).

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