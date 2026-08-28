Fuertes lluvias inundan la Calzada Ignacio Zaragoza y suspenden Línea A de Guelatao a Santa Marta

La acumulación de agua afectó el flujo vehicular sobre la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Puente de la Concordia.

La fuerte lluvia registrada este viernes provocó una severa inundación en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. El encharcamiento dificultó el paso de automovilistas y peatones, e interrumpió la operación de la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

Debido a la acumulación de agua en la zona oriente, la Línea A del Metro suspendió el tránsito regular de trenes y mantiene una operación provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos. En contraste, el tramo que comprende de Guelatao a La Paz se encuentra completamente paralizado.

Ante esta contingencia, personal del sistema de transporte lleva a cabo labores de bombeo para retirar el agua del ramal e intentar restablecer el servicio a la brevedad.

Paralelamente, las autoridades coordinaron el envío de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para apoyar en el traslado de los usuarios afectados en el tramo de Guelatao hacia Santa Marta.

Las afectaciones viales principales se concentran en las inmediaciones del Puente de la Concordia con dirección a Los Reyes, La Paz, hecho que complica la salida hacia la autopista México-Puebla.

Por este motivo, las autoridades recomendaron extremar precauciones e indicaron que las alternativas para circular son Eje 6 Oriente y la avenida Texcoco.

🌧️💦 ¡CAOS EN ZARAGOZA!



Severas inundaciones complican la circulación en Calzada Ignacio Zaragoza, #CDMX.



El agua cubre varios puntos de la vialidad e incluso sale de las alcantarillas tras las fuertes lluvias de hoy.



¡Tome precauciones! pic.twitter.com/RlOS0fo0Qa — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) August 29, 2026

A través de imágenes difundidas en redes sociales, se observó a peatones caminando sobre un muro divisorio ubicado entre la avenida y las instalaciones del transporte subterráneo.

Esta maniobra la realizaron con el fin de sortear las zonas anegadas y continuar su trayecto ante la interrupción de la circulación vial y férrea.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de anegación en📍Filomeno Mata esq. Miguel Hidalgo, colonia Santa María Aztahuacán, @Alc_Iztapalapa. #Tlaloque2026🌧️ pic.twitter.com/0EfEIx8H2H — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 29, 2026

En respuesta a las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes durante la tarde y noche.

Esta medida preventiva se emitió para las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

🌧️🚇 Llegar a casa se convirtió en toda una odisea. Una severa inundación en Calzada Ignacio Zaragoza provocó largas filas de tráfico y obligó a suspender el servicio de la Línea A del Metro (@MetroCDMX) entre Guelatao y La Pazhttps://t.co/3ZraTiHgmG pic.twitter.com/ntQk4JsCPg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 29, 2026

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JVR