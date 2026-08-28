Ecobici se expande a 9 alcaldías de CDMX con 15 mil bicicletas nuevas

Ecobici llega a más colonias de la Ciudad de México. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una ambiciosa expansión del sistema de bicicletas públicas, que sumará 15 mil unidades y mil 111 cicloestaciones. Esta ampliación extiende su cobertura a nueve alcaldías, incluyendo por primera vez Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, buscando fortalecer la movilidad sustentable para miles de capitalinos a partir de septiembre.

El sistema pasará de 9 mil 308 a 15 mil bicicletas, un incremento de más del 60 por ciento, y de 687 a mil 111 cicloestaciones, lo que representa 424 nuevas ubicaciones. Todas las 15 mil bicicletas serán renovadas y contarán con localizador satelital, una mejora significativa para optimizar la distribución y el control de la flota en tiempo real.

La mandataria capitalina destacó la consolidación de ECOBICI como una opción de transporte público esencial. “Registramos entre 50 mil y 60 mil viajes diarios, lo que equivale a más de 24 millones de trayectos al año, con alrededor de 180 mil usuarios”, afirmó Brugada Molina, subrayando la alta demanda del servicio en la capital.

La Jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, presentó el plan general para ampliar la cobertura de transporte individual sustentable. ı Foto: Especial.

El nuevo contrato de 10 años asegura que al finalizar el periodo, toda la infraestructura, incluyendo las 15 mil bicicletas y cicloestaciones, pasará a ser propiedad definitiva de la Ciudad de México. Además, establece un esquema de penalizaciones más estricto para las bicicletas no funcionales. La tarifa anual se mantiene en 588 pesos (1.60 pesos diarios), posicionando a ECOBICI entre los sistemas más accesibles globalmente, con apoyo de ingresos publicitarios.

Para garantizar una mejor operación, se establecerá un nuevo centro de mantenimiento en la zona sur y se realizará un monitoreo permanente. En cuanto a la seguridad, Ecobici cuenta con un seguro de cobertura para daños a terceros. El Gobierno capitalino enfatizó que, durante la actual administración, no se ha registrado ningún deceso en este medio de transporte, y los percances reportados han sido menores.

Cumplimos el compromiso de mejorar y ampliar el Sistema Ecobici para hacerlo un pilar de la movilidad integrada.



Con esta ampliación:



- Pasamos de 9 mil a 15 mil bicicletas, ¡60% más!

- Tendremos en total Mil 111 cicloestaciones.

- 3 nuevas alcaldías con cobertura: Iztapalapa,… pic.twitter.com/3DuZvoYLBD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 28, 2026

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JVR