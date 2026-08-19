Mantiene empresa el manejo de Ecobici por 10 años, pese a quejas

La Secretaría de Movilidad (Semovi) aprobó que la empresa 5M2, S.A. de C.V., opere por otros 10 años el sistema Ecobici pese a los problemas y quejas que usuarios han señalado sobre la operación y administración de las bicicletas, así como el mal estadio de éstas.

Luego de retrasar un día el fallo de la Licitación Pública Internacional LPI-30001062-001-2026, la dependencia local anunció que la adjudicación sería para la firma que opera el transporte desde diciembre de 2022, pues, indicó en un comunicado, “su propuesta cumplió con los requisitos y especificaciones establecidos en las bases”.

EL DATO: EN MARZO de 2025, el sistema Ecobici implementó el Plan de Rehabilitación de bicicletas con talleres móviles y hasta noviembre de ese año atendió mil 775 unidades.

“La determinación se llevó a cabo con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y eficiencia, garantizando que la evaluación de las propuestas se realizó conforme a los criterios previamente establecidos y en igualdad de condiciones para las empresas participantes”, refirió la secretaría que encabeza Héctor Ulises García Nieto.

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La adjudicación a 5M2, S.A. de C.V., contempla la expansión del sistema, que busca sumar más de cinco mil 500 bicicletas nuevas, ampliar la cobertura a tres alcaldías más, instalar mil 111 cicloestaciones nuevas y contar con al menos 30 mil anclajes funcionales.

Para este servicio, la licitación estableció un presupuesto mínimo de 978 millones 317 mil 693 pesos y uno máximo de dos mil 445 millones 793 mil 693 pesos.

La empresa trabaja junto con BKT Bicipública, S.A. de C.V., y asumió el control de Ecobici en 2022, después de que el consorcio ganó en diciembre de 2021 la licitación para operar el sistema por 544.5 millones de pesos, en sustitución de Clear Channel.

El fallo de la Semovi en favor de esta firma permitirá que ésta continúe al frente del sistema aun con las quejas de usuarios sobre el servicio y mantenimiento de las unidades. Incluso en marzo de 2025, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, refirió que la empresa fallaba y había sido multada.

12 Mil pesos es la sanción por no regresar una bicicleta

Usuarios consultados expresaron a La Razón su desacuerdo con la decisión de la dependencia, pues consideraron que el servicio es malo, ya que frecuentemente encuentran bicicletas en mal estado o con fallas que incluso ponen en riesgo sus vidas.

“Como tres veces me han fallado los frenos. Y ya en total, yo creo que en estos dos años que llevo usando las bicicletas, sí han sido fácil como 14 veces que traen las llantas bajas o hasta se desarma el manubrio.

“Esto que te digo fue como por noviembre, porque la saqué y el foco rojo te marca si puedes hacerlo, me dejó y a las tres calles se cayó todo”, dijo Marco sobre el sistema Ecobici.

En tanto, Diana Arias, quien paga la cuota de uso anual, señaló que minutos antes de ser entrevistada cambió dos bicicletas del sistema, ya que a una bicicleta no le funcionaba la campana, mientras que la otra tenía una avería en el asiento.

La joven dijo que, si bien le hubiera gustado que otra empresa se hiciera cargo de Ecobici, ésta debe poner mayor atención en el servicio y en el estado de las unidades.

“Pues si lo van a tener más tiempo (el control del sistema), pues que lo hagan bien, ¿no? No te voy a decir, ‘ah es una porquería’, pero por lo que cobran.

“O sea, si un indigente agarra la bici que traías porque no se guardó bien, son como 12 mil pesos que te cobran, ¡para lo que son sus pinches bicicletas, pues como que no! Sólo que lo hagan bien, que les den mantenimiento”, expresó.

El fallo de la Semovi además ocurre después de que el sistema alcanzó su máximo de usuarios en 2024 y acumuló dos años consecutivos de retroceso en el número de usuarios durante los primeros siete meses del año.

De acuerdo con datos de la Semovi sobre Ecobici, entre enero y julio de 2024 registró 113 mil 916 usuarios, para el mismo periodo de 2025 fueron 113 mil 40, mientras que en 2026 sumaron 112 mil 200.

Al menos seis de cada 10 usuarios de Ecobici considera que el mantenimiento a las bicicletas es malo. ı Foto: Especial

LA DUDA. El diputado local y coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, cuestionó la continuidad de la empresa y consideró que la decisión representa una “terrible condena para la Ciudad de México y para los usuarios del sistema Ecobici”.

El coordinador de MC en el congreso capitalino señaló que existe una duda sobre las razones por las que se eligió nuevamente a la empresa y pidió a la Semovi explicar el proceso.

EL TIP: SI UN usuario desbloquea una bicicleta y ésta le es robada tiene que notificar de manera inmediata al número 800 3262 421. para que Ecobici le brinde apoyo.

“Hay una enorme duda de por qué se elige una empresa que ha dado tan mal servicio por los próximos 10 años, y me parece que Semovi es la que debe dar las explicaciones”, afirmó.

En la Encuesta de Percepción Ecobici 2025, el mismo sistema reveló que 33.1 por ciento de los usuarios dijo estar insatisfecho con la disponibilidad de las bicicletas, mientras que otro 12.1 por ciento refirió que estaba muy insatisfecho. Estas opiniones fueron mayores que las relacionadas con la satisfacción del servicio.

En lo que se refiere al mantenimiento de las unidades, los niveles de descontento también fueron más que los de conformidad, pues representaron 63.4 por ciento de las opiniones.

Torres González también cuestionó que la nueva contratación incluya un servicio de publicidad y sostuvo que debería transparentarse cada una de las etapas del procedimiento, desde las empresas participantes hasta las ofertas presentadas y las razones por las que se determinó al ganador.

El diputado capitalino agregó que, si el procedimiento se hace público y transparente, “nos podemos dar cuenta de que no hubo una irregularidad”.