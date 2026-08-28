Marchas y bloqueos en CDMX HOY 28 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una concentración del colectivo canábico Las Hijas de la Cannabis. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este viernes 28 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 28 de agosto se espera una marcha, nueve concentraciones y una cita.

Marchas

MOVIMIENTO “SAMARA MARTÍNEZ: LEY TRASCIENDE”: Marcha por la muerte digna “Por el derecho a decidir hasta el final de la vida” para entregar firmas a favor de la “Ley Trasciende”. Se concentrarán en Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:30 hrs, con destino 1 al Congreso de la Ciudad de México (10:15 hrs) y destino 2 a Palacio Nacional (10:30 hrs). (Nota: Aforo aprox. de 300 personas; se prevén afectaciones viales).

Concentraciones

SIEMBRA CULTURA, A.C. : Concentración en Plaza de Lectura José Saramago (Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: Espacio informativo y de reducción de riesgos sobre el uso de cannabis) .

ORGANIZACIÓN “1°. DE AGOSTO” : Concentración en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: Entregarán oficio por el caso de un repartidor fallecido; no se descarta la suma de otros colectivos ni afectación vial) .

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL : Concentración en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” (Av. Wilfrido Massieu y Av. IPN, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero) a las 10:00 hrs. (Nota: Exigen pago de finiquitos retenidos desde 2024; no se descarta movilización a la Dirección General del IPN ni afectación vial) .

CONFEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE MÉXICO : Conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Exigen la liberación de un asesor jurídico de la Normal Rural Carmen Serdán; no se descartas afectaciones viales) .

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO : Concentración en la Junta de Asistencia Privada (Calderón de la Barca No. 92, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo) a las 11:00 hrs. (Nota: Exigen auditoría por la venta de un predio; se prevé posible afectación vial) .

INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR”, A.C. : Recolección de firmas a favor de la “Ley de Asistencia Médica para Morir en la CDMX” en el Centro Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club Churubusco, Alc. Coyoacán) y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 11:00 hrs.

PLATAFORMA 4:20 : Jornada itinerante de difusión y recolección de firmas en el Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs.

GÉNERO Y DESARROLLO A.C. : Performance “Reflexatrón: El espejo de la reflexión” en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 hrs. (Nota: Actividad sobre agenda antipatriarcal; no se descarta la afectación de vialidades) .

COORDINACIÓN TERRITORIAL SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO : Asamblea General Comunitaria en la Plaza Cívica Xicomulco (Av. Juárez y Agustín de Iturbide, Col. San Bartolomé Xicomulco, Alc. Milpa Alta) a las 18:00 hrs. (Nota: Elección del nuevo comité administrador del deportivo local; no se descarta afectación vial) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día.

Citas Agendadas

UNIÓN SOCIAL DE ARTESANOS INDÍGENAS TRIQUIS: Reunión en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00 hrs. (Nota: Solicitan espacios de venta en la calle José María Marroquí).

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