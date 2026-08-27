Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 27 de agosto: ¿Qué calles están cerradas?

Bloqueo de comerciantes en las inmediaciones de la Alameda Central

Este jueves 27 de agosto, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas , bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Manifestación por parte de agricultores a las afueras de Conagua ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 27 de agosto

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 27 de agosto, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Deconstrucción violeta A.C: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 08:30

Movimiento independiente del sombrero: Suprema Corte de Justicia de la Nación José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Siembra cultura A.C: Plaza de Lectura José Saramago Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Somos México: Instituto Nacional Electoral Viaducto Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Alc. Tlalpan, desde las 10:00

Iniciativa ciudadana “Libertad para morir”, A.C: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán, desde las 11:00

#CiudadSegura | 📱Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 27 de agosto en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT