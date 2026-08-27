Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 27 de agosto: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 27 de agosto, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 27 de agosto
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 27 de agosto, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Deconstrucción violeta A.C: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 08:30
- Movimiento independiente del sombrero: Suprema Corte de Justicia de la Nación José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00
- Siembra cultura A.C: Plaza de Lectura José Saramago Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00
- Somos México: Instituto Nacional Electoral Viaducto Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Alc. Tlalpan, desde las 10:00
- Iniciativa ciudadana “Libertad para morir”, A.C: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán, desde las 11:00
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LMCT