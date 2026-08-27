“Frenamos el sarampión”, dice Brugada

Clara Brugada (segunda de izq. a der.) durante la entrega de reconocimientos a personal de salud, ayer.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que el sarampión está controlado en la Ciudad de México gracias al plan de vacunación implementado desde que se detectaron los primeros casos, en 2025.

Durante la entrega de más de cinco mil reconocimientos a personal de salud, de dependencias capitalinas y las Fuerzas Armadas por su labor en este tema, la mandataria local destacó que desde agosto del año pasado a la fecha se han aplicado 4.4 millones de vacunas, lo que representa 74 por ciento de la población objetivo.

“La Ciudad de México tenía todos los factores para que se generara un contagio masivo, lamentablemente; un contagio de sarampión, porque aquí llegan miles y miles de personas, de todo el país.

“En agosto, con los primeros dos casos, decidimos que en esta ciudad lo único que iba a garantizar que saliéramos bien, era la vacunación”, dijo.

Brugada Molina, quien destacó la participación de la ciudadanía para inmunizarse, que los casos de sarampión comenzaron a disminuir en abril y en junio, cuando ocurrió el Mundial, sólo registraron 10 casos a la semana. Actualmente, sólo hay dos casos activos.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, mencionó que para atender la problemática instalaron 567 cercos epidemiológicos y bloqueos vacunales. Además, movilizaron a más de dos mil 500 vacunadores de diversas instituciones de salud y a 500 de Participación Ciudadana.

Uno de los puntos en los que se enfocaron los esfuerzos fue la Central de Abasto, en Iztapalapa, donde, precisaron las autoridades, era importante acudir para vacunar tanto a capitalinos como a personas que llegan de otros estados.

“La Central de Abasto, por ejemplo, fue uno de los puntos estratégicos de esta respuesta, por la cantidad de personas que diariamente trabajan, compran y transitan por este espacio. Tuvimos ahí acciones de vacunación, que permitieron que más de 32 mil personas se vacunaran durante noches y madrugadas”, dijo Gazman Zylbermann.