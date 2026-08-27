Desplaza el comercio asiático a negocios del Centro Histórico

José luis Santiago camina por el interior de su negocio de vestidos de novia, ayer.

Comerciantes con décadas de existencia en el Centro Histórico de la Ciudad de México aún son desplazados por negocios de origen asiático, que tienen la posibilidad de pagar rentas más altas que los mexicanos y ofrecen alto volumen de mercancía a precios bajos.

El dueño de la cerería La Purísima, negocio con más de un siglo de historia, Pepe Olivares, y el presidente de la asociación civil la Calle de las Novias y Ceremonias, José Luis Santiago Cuetos, contaron a La Razón las afectaciones que el comercio de Asia ha tenido en la zona del Centro Histórico.

“Los chinos pueden pagar dos o tres veces más por tener un local de bodega. Aquí varios restaurantes, papelerías y demás, todos de hace muchos años, están cerrando. No se puede competir con el chino”, dijo el primero.

El Dato: En 2017, el Gobierno de la Ciudad de México propuso impulsar el turismo sustentable, el comercio justo y la integración social en la Calle de las Novias.

El dueño de la cerería narró que vivió en persona el desplazamiento a causa de los comerciantes y mercancía de China, pues hace un par de años tuvo que cerrar la sucursal de su cerería ubicada en 5 de Febrero y se quedó únicamente con el negocio matriz de Mesones 172.

“Antes de la pandemia un local de seis metros cuadrados podía rentarse en unos seis mil pesos mensuales, pero actualmente ésos pueden alcanzar rentas de 24 mil y 30 mil pesos. Ya no se puede”, comentó.

El tendedor expuso que los comerciantes, principalmente de origen chino, le ganan a los mexicanos, porque llegan con mercancía producida en masa para ser vendida a precios muy bajos y con calidad dudosa. La calificó como “porquería devastadoramente baratas”.

4 de cada 10 espacios son bodegas asiáticas en Rep. de Chile

Santiago Cuetos, cuya propia familia mantuvo durante 80 años una tienda de vestidos de novia en un inmueble de República de Honduras, dijo que en 2015 el edificio se ofrecía en alrededor de seis millones de pesos y un empresario chino lo compró por 16 o 18 millones cuando el avalúo era de 12 millones.

“Los chinos nos ganan mucho. Ellos traen dinero y productos con bajos precios, ellos tienen sus fábricas, ellos sacan la mercancía. Contra ellos no podemos competir”, sostuvo.

El empresario aseguró que de 2020 a la fecha 36 tiendas vinculadas con este sector dedicado a la venta de vestidos de novia, XV años y primeras comuniones han desaparecido, principalmente en la calle República de Honduras.

600 bodegas y plazas ilegales se estima que hay en el Centro

En agosto de 2025, Santiago Cuetos dijo a este diario que al menos cuatro de cada 10 espacios en la zona de Avenida República de Chile eran “bodegas chinas” y podrían acabar con la tradicional Calle de las Novias.

El hombre señaló que en la pandemia por Covid-19 comenzó a hacerse más evidente el desplazamiento, ya que los locatarios mexicanos solicitaron préstamos, de los que no se han recuperado, para seguir vendiendo y ahora enfrentan mayores costos.

También afirmó que durante 2021 comerciantes chinos adquirieron seis propiedades en una de las zonas donde tradicionalmente se concentraban negocios del sector.

Negocios reportan bajas ventas de sus artículos. ı Foto: David Patricio|La Razón

Una búsqueda de La Razón en páginas de inmobiliarias de renta de locales comerciales y grupos de Facebook donde también se ofertan estos espacios encontró que el arrendamiento por metro cuadrado en distintos puntos del Centro Histórico supera los mil pesos mensuales.

En la calle Isabel la Católica, por ejemplo, se oferta un local de 20 metros cuadrados por mil 250 pesos por metro cuadrado al mes, mientras que en República de El Salvador se anuncia un espacio de ocho metros cuadrados por mil 312 pesos por metro cuadrado.

Para Santiago Cuetos, el fenómeno no puede explicarse únicamente por el comportamiento de las rentas, sino también por la capacidad de producción y comercialización de las empresas asiáticas.

El mercader relató que un comerciante de zapatos chinos, quien tiene un puesto en el Centro Histórico, le explicó que la fábrica a la que le compra produce hasta ocho millones de pares diarios y cuenta con 80 mil puntos de venta en el mundo.

La Secretaría de Turismo local ha planteado incrementar la llegada de visitantes provenientes de ese país, así lo dijo su titular, Alejandra Frausto Guerrero, en una entrevista con este diario el 15 de mayo.

La funcionaria local señaló que cerca de 135 millones de ciudadanos chinos viajan anualmente a la capital y consideró que se trata de un mercado con un interés particular por destinos culturales.

“A nosotros nos interesa y tenemos el mandato de elevar el número de turistas chinos que llegan a la Ciudad de México, pero no a cualquier costa. No cualquier tipo de turismo nos interesa”, sostuvo.

El desplazamiento, según el microempresario, también se refleja en los productos que comercializan los negocios del Centro Histórico, ya que en el sector de novias una parte importante de las telas que se utilizan son chinas o coreanas.

Sin embargo, consideró que competir contra mercancías producidas a gran escala resulta prácticamente imposible para los pequeños fabricantes capitalinos, especialmente si usan materias primas mexicanas.

MERCANCÍA EN LA CALLE. Los comerciantes también cuestionaron el crecimiento del comercio informal en las calles del Centro Histórico, lo que afecta a los establecimientos formales que pagan renta, impuestos y servicios.

“¿Cómo es posible que las tiendas que están establecidas, que pagan un año de renta, tengan que competir contra los que vienen tres meses a quedarse ahí? Y además están afuera de sus tiendas, los espacios y mucho más barato y sin factura y sin nada”, cuestionó el el presidente de la Calle de las Novias, A.C.

Mientras los negocios asiáticos ganan presencia y los precios de los espacios comerciales aumentan, comerciantes mexicanos advierten que mantener sus negocios en el Centro es cada vez más difícil.

Para Santiago Cuetos, quien después de décadas llegó a tener 17 tiendas, el futuro de estos negocios es incierto. “Si alguien me diera algún traspaso que pagara suficiente para liberar a mis empleados de 30 años, me voy ahorita”, afirmó.