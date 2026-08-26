STC y CIDESI reafirman colaboración interinstitucional

Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), y Carlos Rubio González, director general del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, firmaron un convenio marco de colaboración que refrenda la sinergia entre ambas instituciones, la cual se ha desarrollado durante de 18 años, con aportaciones destacadas como el laboratorio de Metrología y el Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada.

Rubalcava Suárez destacó que la firma del convenio renueva el compromiso del Metro para colaborar con instituciones tecnológicas de excelencia a nivel nacional, con propuestas específicas para mejorar los procesos de mantenimiento e incluso para manufacturar piezas o refacciones en las instalaciones del Metro, en seguimiento a las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El titular del Metro enfatizó que la colaboración de casi dos décadas con el CIDESI, también permite contar con aportaciones federales para el mejoramiento de las áreas de desarrollo tecnológico del organismo, las cuales se ubican principalmente en el conjunto Zaragoza.

Por su parte, el titular del CIDESI, Carlos Rubio, apuntó que entre las aportaciones del centro durante estos 18 años se encuentran varios proyectos de desarrollo tecnológico, como son los bancos de pruebas, sistemas de pilotaje automático y desarrollos para los elementos de lógica y tracción de los trenes, los cuales impactan de forma directa en áreas prioritarias de mantenimiento a convoyes e instalaciones fijas.

En la firma del convenio estuvieron presentes, por parte del CIDESI, el maestro Fernando Fonseca Navarro, director de Metrología; el maestro Ariel Dorantes Campuzano, director de Ingeniería Especializada; el doctor Jorge Alberto Soto Cajiga, director de Electrónica y Semiconductores, y la maestra María del Carmen Flores Muñoz, gerente de Metrología Mecánica.

Por parte del STC se contó con la presencia del maestro José Pereznegrón Zarco, director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico; el maestro Benito Decebal Chávez Gaftoi, director de Mantenimiento de Material Rodante; la maestra Katia Estrada Hernández, subdirectora de Administración y Finanzas; el ingeniero Omar Moya Rodríguez, subdirector general de Mantenimiento; el ingeniero Pedro Gerardo Santana Hernández, subdirector general de Operación, y el ingeniero José Luis Castro, encargado operativo de la Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos.

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FGR