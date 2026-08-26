‘Frenamos el sarampión y lo hemos logrado hacer retroceder en CDMX’, afirma Clara Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reconoció el esfuerzo coordinado del personal de salud.

La Ciudad de México logró contener el brote de sarampión que amenazaba la salud pública, gracias a una campaña de vacunación masiva que protegió a 4.4 millones de habitantes. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció el esfuerzo del personal de salud y la respuesta ciudadana, destacando una reducción del 99% en la incidencia de la enfermedad.

Desde la detección de los primeros casos en agosto de 2025, el gobierno capitalino actuó de inmediato, sin esperar a que el brote escalara. Se puso en marcha una estrategia de vacunación con la participación coordinada de los subsistemas de salud federales y locales.

La campaña desplegó puntos de vacunación en escuelas, centros de salud, mercados, plazas públicas, estaciones del Metro, Metrobús y Cablebús, así como en universidades y centros de trabajo. Incluso se realizaron jornadas nocturnas en sitios estratégicos como la Central de Abasto, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

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En total, se aplicaron más de 4.4 millones de vacunas contra el sarampión en la Ciudad de México, alcanzando una cobertura del 74 por ciento de la población objetivo. Esta respuesta temprana permitió que la capital llegara al periodo más crítico del brote con una parte importante de su población protegida.

Instituciones federales como el IMSS, IMSS-Bienestar, Pemex y la Guardia Nacional sumaron brigadas al operativo masivo. ı Foto: Especial.

La Jefa de Gobierno enfatizó el papel crucial del personal de salud, expresando: “Gracias por cuidarnos, gracias por convertir la salud pública en solidaridad organizada, gracias por caminar esta ciudad para cuidarla, calle a calle, comunidad a comunidad, brazo a brazo”.

La capital enfrentaba un riesgo elevado de propagación debido a su alta concentración poblacional, la movilidad constante y la llegada de visitantes por eventos como el Mundial de fútbol. Este escenario hizo indispensable la coordinación interinstitucional entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México, junto con la participación del IMSS, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de Salud, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.

Pese al éxito en la contención, las autoridades advierten que no se debe bajar la guardia. La vacunación y la vigilancia epidemiológica continuarán, ya que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y puede provocar complicaciones graves.

Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud Pública local, detalló que se realizaron 567 cercos epidemiológicos y se instalaron 150 puestos móviles de vacunación, movilizando a más de 2 mil 500 vacunadores. El director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, Miguel Ángel Nakamura López, señaló que el objetivo es llegar a cero casos activos para que México pueda recuperar su condición de país libre de sarampión.

Reconocemos profundamente al personal de salud del @GobiernoMX y de la @SSaludCdMx, que con compromiso y esfuerzo aplicaron más de 4.4 millones de vacunas. Gracias a su trabajo, a la voluntad de quienes acudieron a vacunarse y a una ciudadanía que se mantuvo informada y no bajó… pic.twitter.com/Ta261eHgpI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 26, 2026

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JVR