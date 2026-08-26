Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 26 de agosto: ¿Qué calles están cerradas?

Bloqueo de comerciantes en las inmediaciones de la Alameda Central

Este miércoles 26 de agosto, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas , bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Bloqueo de comerciantes en las inmediaciones de la Alameda Central ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 26 de agosto

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 26 de agosto, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa: Ángel de la Independencia, desde las 16:00

Siembra cultura A.C: Plaza de Lectura José Saramago Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Colectiva “Mujeres de maíz Milpa Alta Chicomecóatl”: Explanada Cívica de San Antonio Tecómitl Av. Morelos y Av. 5 de mayo Poniente, Col. San Antonio Tecómitl, Alc. Milpa Alta, desde las 09:00

Extrabajadores de la extinta ruta 100: Secretaría de Gobierno Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Iniciativa ciudadana “Libertad para morir”, A.C: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán, desde las 11:00

Bloque de delegaciones democráticas del IPN: Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional Miguel Bernard y Av. Miguel Othón de Mendizábal, Col. La Escalera Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 10:00

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LMCT