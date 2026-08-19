CDMX amplía hasta diciembre registro de Airbnb y plataformas similares

El Gobierno de la Ciudad de México amplió hasta diciembre de 2026 el plazo para que los anfitriones de Airbnb y plataformas similares de alojamiento temporal registren sus inmuebles, pese a que en mayo pasado había establecido un periodo inicial de 30 días para cumplir con esta obligación.

En una tarjeta informativa explicaron que la extensión responde a la “afluencia de solicitudes” y a la diversidad de casos particulares relacionados con los inmuebles que operan bajo el esquema de Estancias Turísticas Eventuales (ETE).

El registro obligatorio fue presentado en mayo como una medida para regular las rentas de corta estancia, fortalecer la seguridad jurídica, proteger a los huéspedes y evitar prácticas especulativas que pudieran afectar el derecho a la vivienda.

La administración capitalina había advertido que la regulación buscaba evitar aumentos desproporcionados en las rentas y el desplazamiento de habitantes para convertir viviendas en alojamientos temporales.

El Gobierno señaló que continuará atendiendo de manera individual los casos de anfitriones e inmuebles que presenten circunstancias particulares durante el proceso de regularización.

De manera paralela, Airbnb y otras plataformas de alojamiento temporal realizan modificaciones en sus sitios web y aplicaciones para cumplir con la normatividad y habilitar el formulario que permitirá incorporar los folios de registro de las propiedades.

La regulación de estos modelos de hospedaje forma parte de una discusión que el Gobierno capitalino planteó desde 2025 como parte de su política contra la gentrificación y la presión inmobiliaria.

En octubre del año pasado, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, adelantó que la iniciativa de Ley de Rentas contemplaría reglas para las viviendas destinadas a estancias temporales y plataformas como Airbnb, además de un Índice de Precios de Alquiler Razonables, zonas de tensión inmobiliaria y una Defensoría de los Derechos Inquilinarios.

En ese momento, el Gobierno capitalino esperaba presentar la iniciativa ante el Congreso local durante octubre y que fuera aprobada a más tardar en diciembre de 2025, recientemente la jefa de Gobierno anunció que será en septiembre cuando comience el nuevo periodo del Congreso capitalino que se discutirá.

La discusión se desarrollaba luego de foros vecinales en colonias como Condesa, Roma, Juárez, Centro, Doctores, Escandón y San Miguel Chapultepec, donde habitantes denunciaron aumentos de rentas, desalojos, desplazamiento de comunidades y negocios, así como el crecimiento de plataformas de alquiler temporal.

En mayo de 2026, Clara Brugada señaló que existían más de 30 mil viviendas destinadas al alojamiento temporal en la capital, principalmente concentradas en alcaldías centrales.

Además, la regulación establece que quienes operen más de tres inmuebles para alojamiento temporal deben constituirse como establecimiento mercantil.

Te puede interesar:

- Harfuch presume plan anticrimen de CSP a DEA; “Es un socio de confianza”: Agencia

- Claudia: Retiro de visas no amerita indagatorias; es asunto de EU y cada persona

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR