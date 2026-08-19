CDMX busca plantar 1 millón de árboles urbanos para 2030 con programa de reforestación

Las autoridades de la CDMX supervisarán que la reforestación beneficie también a zonas de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

La Ciudad de México se prepara para un cambio significativo en su paisaje urbano. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha puesto en marcha el Programa de Reforestación Urbana 2026, con la ambiciosa meta de plantar un millón de árboles en espacios urbanos de la capital para el año 2030. Esta iniciativa busca transformar la calidad de vida de los habitantes, ofreciendo un entorno más verde y saludable.

El programa contempla la plantación de 200 mil árboles anualmente, sumándose a los esfuerzos de reforestación en el suelo de conservación. La estrategia prioriza las alcaldías del oriente de la ciudad, como Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Tláhuac, que históricamente han contado con una menor disponibilidad de áreas verdes.

La Jefa de Gobierno destacó el impacto ambiental directo de esta medida: “Un millón de árboles significa capturar al menos 20 mil toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a retirar de nuestras calles 4 mil automóviles cada año”. Este esfuerzo representa un paso firme hacia la mitigación de la contaminación y la mejora del aire que respiran los capitalinos.

La alcaldesa Lourdes Paz Reyes acompañó el arranque de las brigadas de siembra en representación del oriente capitalino. ı Foto: Especial.

La reforestación se realizará bajo la regla internacional 3-30-300, un estándar que busca asegurar que desde cada ventana se puedan observar al menos tres árboles, que todas las colonias tengan un 30 por ciento de cobertura arbórea y que cada hogar cuente con un parque o área verde a menos de 300 metros de distancia.

Para garantizar el éxito del programa, se impulsará una alianza con la ciudadanía y las escuelas. Brugada Molina hizo un llamado a la conciencia ambiental, proponiendo que cada estudiante plante y cuide un árbol, fomentando así una conexión personal con la naturaleza y el crecimiento de la ciudad.

En un mensaje contundente, la Jefa de Gobierno se pronunció por “cambiar la pólvora por polen, misiles por árboles y transformar la destrucción en raíces que sostengan el futuro”, haciendo eco de la importancia de invertir en la vida y el bienestar colectivo.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a cargo de Julia Álvarez Icaza, informó que se priorizará la plantación de árboles nativos de la región, como liquidámbar, cazahuate, colorín, guaje, guamúchil, palo verde, fresno, macuil y ceiba. Estas especies son más resistentes a las condiciones locales, requieren menos mantenimiento y contribuyen a la biodiversidad, a diferencia de las especies exóticas que en el pasado generaron problemas de plagas y daños a la infraestructura urbana.

La estrategia dará prioridad a demarcaciones con menor densidad vegetal como Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac. ı Foto: Especial.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, agradeció la elección de su demarcación para el arranque del programa, reconociendo la necesidad de transformar una de las alcaldías con menor número de árboles por habitante. Destacó que Iztacalco ya ha realizado acciones de reforestación y fortalecimiento de viveros.

Este programa de reforestación urbana no solo busca embellecer la Ciudad de México, sino también generar una urbe más resiliente, con mayor biodiversidad, sombra y bienestar para todos sus habitantes, recuperando espacios para la naturaleza y promoviendo una cultura de cuidado ambiental.

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JVR