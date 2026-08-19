Detienen a hombre por robar bicicleta; vecinos lo amarraron a un árbol

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) luego de ser señalado por el presunto robo de una bicicleta en calles de la alcaldía Benito Juárez. Antes de la llegada de los policías, vecinos de la zona habrían perseguido al sospechoso y lo retuvieron.

Los hechos ocurrieron en la colonia Independencia, donde un adulto mayor solicitó el apoyo de policías que realizaban recorridos de vigilancia. De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, el ciudadano relató que había dejado su bicicleta afuera de su domicilio y posteriormente escuchó ruidos que llamaron su atención.

Al salir, el hombre se habría percatado de que un sujeto se llevaba la bicicleta. La situación provocó que vecinos intervinieran y persiguieran al presunto responsable por varias calles, hasta conseguir detenerlo. Según el relato proporcionado, los habitantes lo inmovilizaron con plástico y lo amarraron a un árbol, donde permaneció aproximadamente media hora.

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La SSC informó que el caso se registró en el cruce de Monte Albán y Mitla, en la colonia Independencia. En ese punto, los uniformados recibieron la solicitud de auxilio y acudieron para verificar lo ocurrido.

VECINOS RETIENEN A PRESUNTO LADRÓN EN BENITO JUÁREZ 🚨🚲



No es broma. Un hombre señalado por presuntamente robar una bicicleta fue retenido por vecinos de la alcaldía Benito Juárez, en #CDMX, y emplayado contra un árbol.



Elementos de seguridad acudieron al sitio para atender la… pic.twitter.com/OJ6PFi1P6X — Código MX (@CdigoMXdigital) August 19, 2026

Los policías encontraron al hombre retenido y procedieron a detenerlo como posible responsable del robo. La dependencia capitalina señaló que se trata de una persona de 54 años, quien no pudo acreditar la legal posesión de la bicicleta que llevaba consigo.

De acuerdo con la información compartida sobre el incidente, los vecinos habrían recorrido alrededor de cuatro cuadras detrás del sospechoso antes de alcanzarlo. Posteriormente, decidieron sujetarlo a un árbol mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Una vez que los agentes tomaron el control de la situación, al detenido le fueron comunicados sus derechos conforme a la ley. La bicicleta también quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de las actuaciones correspondientes.

El hombre fue trasladado, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones relacionadas con el presunto robo.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Como resultado de las labores para combatir la incidencia delictiva en la alcaldía @BJAlcaldia, policías de la #SSC detuvieron a un hombre que, al parecer, robó una bicicleta en calles de dicha demarcación.



Los hechos ocurrieron en la esquina de las… pic.twitter.com/vvW8lN4nzr — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 19, 2026

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LMCT