Reto superado: Ciudad de México hace posible un Mundial seguro

A la par del encuentro de la Selección Nacional ante Inglaterra en el Mundial, el Gobierno capitalino libró y salió victorioso de su duelo por garantizar la seguridad, movilidad y atención de más de un millón 350 mil personas que asistieron a la zona centro, al Estadio Ciudad de México, así como a los diversos espacios habilitados para ver el partido de futbol.
Luego del encuentro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, consideró que el despliegue de 40 mil servidores y servidoras públicos en el operativo de seguridad para este encuentro del 5 de julio permitió que hubiera saldo blanco y que la afición regresara a casa con bien.
- El dato: Para el partido entre México e Inglaterra, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó 24 células especializadas para desactivar riñas entre los aficionados.
“Se disputaron dos partidos: uno en la cancha y otro en las calles. Para nosotros, la gran victoria fue lograr que todas las personas regresaran sanas y salvas a casa”, mencionó al presentar un primer balance del Mundial de Futbol que inició el pasado 11 de junio.
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La estrategia integró acciones de seguridad, movilidad, salud, protección civil, limpieza, cultura, inspección y atención ciudadana. Esto permitió un trabajo de prevención y resguardo de la ciudadanía que asistió, principalmente, a Paseo de la Reforma y al Zócalo, donde hubo un control del aforo.
- 150 mil aficionados acudieron al Zócalo y el centro el 5 de julio
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, que desplegó a 17 mil elementos, destacó que en sus 26 módulos en Reforma aseguró 46 mil 300 latas de cerveza, cuatro mil 672 botellas con alcohol, 7 mil 725 latas de espuma y diversos objetos considerados de riesgo.
Sobre estas acciones en contra de la venta ilegal de alcohol en Reforma y prevenir excesos en su consumo, la Secretaría de Gobierno aseguró 15 mil latas de bebidas embriagantes y suspendió establecimientos que incumplieron con la Ley Seca establecida.
En materia de movilidad, el transporte movilizó a 61 mil 409 personas, mientras que el Metro trasladó a 121 mil 720 pasajeros, ya que extendió el horario de su servicio, lo mismo que el Metrobús.
La Secretaría de Salud Pública no se quedó atrás, pues instaló 25 puestos de atención médica con 738 médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, paramédicos y urgenciólogos. Esta acción permitió brindar 801 servicios, incluidos 26 traslados hospitalarios, así como ayuda a personas con deshidratación, agotamiento físico y apoyo en salud mental.
“La jornada concluyó con saldo blanco; prácticamente, sin incidentes. Ninguna de las imágenes de unidad y esperanza que vimos ayer, hubiera sido posible, sin los más de 40 mil servidoras y servidores públicos que, mientras millones disfrutaban el partido, estaban trabajando para cuidar a la ciudad, como lo hicimos en cada partido de México”, refirió Brugada Molina el pasado 6 de julio en conferencia.
A estas actividades también se sumó la Secretaría de Cultura, la cual organizó 130 eventos con tres mil 239 artistas, lo que hizo del Mundial un espacio de encuentro, convivencia y expresión artística.
Así, la Ciudad de México se ha consolidado como una sede importante para la justa deportiva, pues han arribado 3.7 millones de personas y mantiene una ocupación hotelera superior a 80 por ciento.
EL LEGADO. Brugada Molina destacó que el Mundial dejará una transformación permanente con más de dos mil obras, entre ellas, 500 canchas nuevas o rehabilitadas, 500 escuelas renovadas, 100 kilómetros de infraestructura de electromovilidad, la modernización de la Línea 2 del Metro, nuevas ciclovías, parques, Utopías, obras hidráulicas y proyectos de recuperación del espacio público.
De esta manera, el torneo de futbol deja una infraestructura renovada, una importante derrama económica y la experiencia de un gobierno capaz de coordinar a miles de servidoras y servidores públicos para proteger a las personas y fortalecer la convivencia en el espacio público.