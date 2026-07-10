Reto superado: Ciudad de México hace posible un Mundial seguro

A la par del encuentro de la Selección Nacional ante Inglaterra en el Mundial, el Gobierno capitalino libró y salió victorioso de su duelo por garantizar la seguridad, movilidad y atención de más de un millón 350 mil personas que asistieron a la zona centro, al Estadio Ciudad de México, así como a los diversos espacios habilitados para ver el partido de futbol.

Luego del encuentro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, consideró que el despliegue de 40 mil servidores y servidoras públicos en el operativo de seguridad para este encuentro del 5 de julio permitió que hubiera saldo blanco y que la afición regresara a casa con bien.

El dato: Para el partido entre México e Inglaterra, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó 24 células especializadas para desactivar riñas entre los aficionados.

“Se disputaron dos partidos: uno en la cancha y otro en las calles. Para nosotros, la gran victoria fue lograr que todas las personas regresaran sanas y salvas a casa”, mencionó al presentar un primer balance del Mundial de Futbol que inició el pasado 11 de junio.

La estrategia integró acciones de seguridad, movilidad, salud, protección civil, limpieza, cultura, inspección y atención ciudadana. Esto permitió un trabajo de prevención y resguardo de la ciudadanía que asistió, principalmente, a Paseo de la Reforma y al Zócalo, donde hubo un control del aforo.

150 mil aficionados acudieron al Zócalo y el centro el 5 de julio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, que desplegó a 17 mil elementos, destacó que en sus 26 módulos en Reforma aseguró 46 mil 300 latas de cerveza, cuatro mil 672 botellas con alcohol, 7 mil 725 latas de espuma y diversos objetos considerados de riesgo.

Sobre estas acciones en contra de la venta ilegal de alcohol en Reforma y prevenir excesos en su consumo, la Secretaría de Gobierno aseguró 15 mil latas de bebidas embriagantes y suspendió establecimientos que incumplieron con la Ley Seca establecida.

Los aficionados mexicanos y extranjeros compartieron en la capital la fiesta y la alegría del futbol; además, el personal de limpieza cuidó los espacios. ı Foto: Especial

En materia de movilidad, el transporte movilizó a 61 mil 409 personas, mientras que el Metro trasladó a 121 mil 720 pasajeros, ya que extendió el horario de su servicio, lo mismo que el Metrobús.

Los aficionados mexicanos y extranjeros compartieron en la capital la fiesta y la alegría del futbol; además, el personal de limpieza cuidó los espacios. ı Foto: Especial

La Secretaría de Salud Pública no se quedó atrás, pues instaló 25 puestos de atención médica con 738 médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, paramédicos y urgenciólogos. Esta acción permitió brindar 801 servicios, incluidos 26 traslados hospitalarios, así como ayuda a personas con deshidratación, agotamiento físico y apoyo en salud mental.

Los aficionados mexicanos y extranjeros compartieron en la capital la fiesta y la alegría del futbol; además, el personal de limpieza cuidó los espacios. ı Foto: Especial

“La jornada concluyó con saldo blanco; prácticamente, sin incidentes. Ninguna de las imágenes de unidad y esperanza que vimos ayer, hubiera sido posible, sin los más de 40 mil servidoras y servidores públicos que, mientras millones disfrutaban el partido, estaban trabajando para cuidar a la ciudad, como lo hicimos en cada partido de México”, refirió Brugada Molina el pasado 6 de julio en conferencia.

Los aficionados mexicanos y extranjeros compartieron en la capital la fiesta y la alegría del futbol; además, el personal de limpieza cuidó los espacios. ı Foto: Especial

A estas actividades también se sumó la Secretaría de Cultura, la cual organizó 130 eventos con tres mil 239 artistas, lo que hizo del Mundial un espacio de encuentro, convivencia y expresión artística.

Los aficionados mexicanos y extranjeros compartieron en la capital la fiesta y la alegría del futbol; además, el personal de limpieza cuidó los espacios. ı Foto: Especial

Así, la Ciudad de México se ha consolidado como una sede importante para la justa deportiva, pues han arribado 3.7 millones de personas y mantiene una ocupación hotelera superior a 80 por ciento.

EL LEGADO. Brugada Molina destacó que el Mundial dejará una transformación permanente con más de dos mil obras, entre ellas, 500 canchas nuevas o rehabilitadas, 500 escuelas renovadas, 100 kilómetros de infraestructura de electromovilidad, la modernización de la Línea 2 del Metro, nuevas ciclovías, parques, Utopías, obras hidráulicas y proyectos de recuperación del espacio público.

De esta manera, el torneo de futbol deja una infraestructura renovada, una importante derrama económica y la experiencia de un gobierno capaz de coordinar a miles de servidoras y servidores públicos para proteger a las personas y fortalecer la convivencia en el espacio público.