Clara Brugada entrega 106 departamentos con crédito a tasa cero en la Gustavo A. Madero

El proyecto de infraestructura social edificado en la alcaldía Gustavo A. Madero busca contrarrestar el encarecimiento de los suelos en la capital.

Más de un centenar de nuevos departamentos a crédito con tasa cero fueron entregados este viernes por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Estas 106 nuevas viviendas fueron construidas por el gobierno capitalino en la colonia Santa Isabel Tola, a donde se destinó una inversión de cien millones de pesos.

Durante su mensaje, la mandataria local recordó que este proyecto implicó una construcción de ocho mil 400 metros cuadrados y que ahora beneficiarán a 424 personas, cuyas cabezas de familia podrán pagar a crédito y sin intereses.

“Cada departamento costó 928 mil pesos y se otorgó un crédito público a tasa cero a las familias, para que paguen de acuerdo con su presupuesto”, destacó Clara Brugada.

La Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina encabezó el protocolo oficial de adjudicación de llaves para las familias de escasos recursos de la zona. ı Foto: Especial.

Metro cuadrado oscila entre los 30 mil y 50 mil pesos

En una comparativa con el mercado inmobiliario, destacó el bajo costo de la obra frente a la oferta comercial, donde el precio por metro cuadrado oscila entre los 30 mil y 50 mil pesos, lo que permitirá que las familias capitalinas ya cuenten con un hogar propio para vivir a un costo que les sea posible pagar y así dejar a un lado la preocupación de juntar para un arrendamiento.

“Este programa demuestra que es posible construir vivienda accesible, barata, no para especular. Es ejemplo de coproducción entre las organizaciones sociales y el Gobierno de la ciudad", afirmó la Jefa de Gobierno Capitalina.

Resaltó que cada uno de los inmuebles cuenta con las instalaciones básicas y cumple con las normas internacionales.

“Estos departamentos tienen todos los criterios internacionales de habitabilidad, servicios básicos a un precio asequible, pues el costo de un departamento asciende actualmente a 2 o 3 millones de pesos por un espacio de 60 metros cuadrados”, dijo.

Inti Muñoz, secretario de Vivienda en la capital, detalló que cada departamento mide entre 60 y 65 metros cuadrados, lo cual cumple con la norma de la Ciudad de México.

Hoy, 106 familias reciben las llaves de su nuevo hogar, fruto de años de lucha, perseverancia y trabajo colectivo. En el @Gobierno de la Ciudad de México caminamos junto a la gente para hacer realidad sus derechos. pic.twitter.com/b8ErEcwpt4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 10, 2026

“Es decir, los asociados se organizan, se solidarizan y junto con el gobierno posibilitan que quienes no participan en los colectivos, quienes por alguna razón dan una lucha a veces en solitario por tener una vivienda, también aquí van a tener un techo, haciendo posible así su derecho humano a la vivienda adecuada”, comentó.

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JVR