Clara Brugada presenta modernización de Vaso Regulador ‘El Salado’; duplica capacidad

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de la modernización integral del Vaso Regulador El Salado en Iztapalapa.

Con una inversión superior a 96 millones de pesos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregó la rehabilitación integral del Vaso Regulador “El Salado”, en la alcaldía Iztapalapa, una obra estratégica que permitió duplicar su capacidad de almacenamiento, al pasar de 200 a 400 millones de litros de agua, fortaleciendo la protección de miles de familias del oriente de la capital frente a lluvias cada vez más intensas.

La intervención forma parte de un plan integral de mitigación de inundaciones que cuenta con una inversión de 427 millones de pesos para esta zona de la ciudad, que incluye la modernización de plantas de bombeo, la construcción del colector República Federal y ocho tanques tormenta sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, infraestructura destinada a reducir riesgos en colonias históricamente afectadas por inundaciones.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de la modernización integral del Vaso Regulador El Salado en Iztapalapa. ı Foto: Gobierno CDMX

Durante la presentación de las obras, Clara Brugada destacó que el oriente de la ciudad enfrenta una combinación de factores que agravan la vulnerabilidad ante las lluvias, entre ellos los hundimientos diferenciales del suelo, la presencia de grietas, los escurrimientos provenientes de la Sierra de Santa Catarina y los efectos cada vez más visibles del cambio climático.

“Si a los problemas que se tienen de manera estructural en la zona se le añaden las consecuencias del cambio climático y estas lluvias atípicas, que ya se han normalizado en la temporada, pues enfrentamos problemas mayores” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



La mandataria capitalina recordó que Iztapalapa ha sido históricamente una de las alcaldías más afectadas durante la temporada de lluvias, por lo que su administración ha concentrado recursos e inversiones en las zonas que durante años enfrentaron rezagos en infraestructura hidráulica.

“Las zonas más vulnerables son las más dañadas. Por eso es donde más invertimos recursos y es ahorita donde estamos teniendo resultados”, señaló.

Brugada Molina explicó que los trabajos realizados en "El Salado" permitieron recuperar capacidad de regulación y almacenamiento de agua pluvial en una infraestructura clave para el funcionamiento del sistema de drenaje del oriente de la ciudad.

“Este vaso regulador es un auténtico pulmón hidráulico para el oriente de la ciudad”, expresó al destacar la importancia de contar con infraestructura capaz de contener grandes volúmenes de agua durante eventos de lluvia extrema.

Asimismo, resaltó que las obras hidráulicas que actualmente desarrolla el Gobierno de la Ciudad de México representan una respuesta concreta frente a los desafíos del cambio climático y forman parte de una estrategia integral para fortalecer la resiliencia urbana y proteger a la población.

Al tomar la palabra, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, informó que se realizaron trabajos de desazolve, ampliación de taludes y elevación de bordos perimetrales en 1.5 metros, lo que permitió duplicar su capacidad de almacenamiento hasta alcanzar 400 mil metros cúbicos de agua.

Detalló que durante la intervención se retiraron 80 mil metros cúbicos de azolve y residuos acumulados, además de fortalecer la infraestructura hidráulica para recibir mayores volúmenes de agua provenientes de nuevas obras complementarias. Entre ellas destacó la interconexión con el colector Teotongo, impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como el nuevo colector República Federal que construyó el Gobierno capitalino.

El funcionario expuso que estas acciones se suman a los nuevos tanques tormenta sobre Calzada Ignacio Zaragoza, con capacidad superior a 4 mil 200 metros cúbicos, y la modernización de la planta de bombeo La Colmena, que incrementará su capacidad de 2.5 a 8 metros cúbicos por segundo para enviar el agua al drenaje profundo a través del Emisor Oriente.

Agregó que los tanques tormenta estarán concluidos a mediados de julio, mientras que las obras del colector República Federal avanzan para concluir entre agosto y septiembre.

Esparza informó que las lluvias registradas este año han superado los promedios históricos desde abril, con precipitaciones hasta tres veces mayores a las habituales para ese periodo, por lo que las obras se ejecutan de manera prioritaria y con jornadas de trabajo las 24 horas.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luciano, indicó que en la circunferencia del vaso regulador se le adaptará una trotapista y en su parte más ancha habrá un espacio para diferentes actividades deportivas, obras que se suman a la Utopía construida en lo que era el CETRAM de Acatitla, y a un biciestacionamiento, convirtiendo esta zona en un espacio donde interactúan las actividades deportivas-recreativas con uno hídrico.

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