Detienen a dos hombres por robo durante supuesta venta de auto en Cuajimalpa

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de ser señalados como presuntos responsables de un robo cometido durante una supuesta venta de automóvil acordada a través de redes sociales en la alcaldía Cuajimalpa.

La captura fue posible gracias a un operativo apoyado por cámaras de videovigilancia y un cerco virtual que permitió ubicar a los sospechosos en la alcaldía Miguel Hidalgo poco después del asalto.

Durante la acción policial también se recuperó dinero en efectivo que la víctima identificó como de su propiedad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ı Foto: Cuartoscuro

Así ocurrió el robo

De acuerdo con información de la SSC, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 6 de Enero y Noche de Paz, en la colonia Granjas Navidad, donde un hombre de 60 años acudió tras haber sido contactado mediante una red social para concretar la compra de un automóvil.

Mientras esperaba reunirse con el supuesto vendedor, fue interceptado por dos sujetos que llegaron a bordo de motocicletas. Según el testimonio de la víctima, los individuos lo amenazaron con una pistola y le quitaron dinero en efectivo y otras pertenencias antes de escapar del lugar.

Tras recibir el reporte, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente coordinaron las labores de búsqueda junto con elementos que realizaban patrullajes en la zona. Con las características físicas de los sospechosos y de las motocicletas utilizadas, se desplegó un operativo para rastrear su posible ruta de escape.

Mediante el seguimiento realizado por cámaras de vigilancia, los presuntos responsables fueron ubicados en el cruce de avenida Camino de los Toros y Cerrada Amado Camacho, en la colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los policías les marcaron el alto y les solicitaron descender de las motocicletas para realizar una revisión preventiva. Durante la inspección les aseguraron una réplica de arma de fuego corta de color negro, dos teléfonos celulares y una suma de dinero que fue reconocida por el denunciante.

Los detenidos, de 23 y 35 años de edad, fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público junto con los objetos y vehículos asegurados.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y establecer las posibles responsabilidades de los implicados.

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LMCT