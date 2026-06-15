‘Miguel Hidalgo está preparado para atender las emergencias’, afirma Mauricio Tabe.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, afirmó que, pese a que el Mundial y las lluvias pusieron a prueba a este gobierno, enfrentaron con éxito la primera emergencia registrada el pasado jueves, luego de las torrenciales lluvias.

“Hoy queremos presentar el primer balance de resultados del Gobierno Nocturno durante los primeros días del Mundial, en los que podemos decir que hubo saldo blanco. Sí podemos afirmar que el gobierno de Miguel Hidalgo está atento, está organizado, está preparado para atender las emergencias y nuestros vecinos también han demostrado su solidaridad, su empatía y su responsabilidad con el entorno. Entre todos logramos superar esta crisis, esta emergencia que sin duda nos puso a prueba”, mencionó.

Indicó que, una vez que pasó la tormenta, se atendieron cerca de 200 reportes relacionados con árboles caídos, 42 vehículos afectados, 81 encharcamientos, 6 inundaciones, así como el derribo de 10 postes que habían dejado a tres colonias sin luz, por lo que el equipo de Protección Civil, Medio Ambiente y Servicios Urbanos se desplegó a su máxima capacidad para atender la emergencia y regresar lo antes posible la vida en las colonias a la normalidad.

“Las afectaciones a nuestras colonias fueron muy serias y la capacidad de respuesta de nuestro equipo fue impresionante. Todas las áreas del gobierno actuaron oportunamente para regresar a la normalidad a la brevedad. Participación Ciudadana, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Jurídico y Gobierno, Jefatura de Oficina, prácticamente todas estuvieron atendiendo esta emergencia”, precisó.

Desde #BlindarMH 🛡️ reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y atención de las y los vecinos de #MiguelHidalgo.



La máxima fiesta del futbol y las fuertes lluvias pusieron a prueba nuestra capacidad de operación; sin embargo, demostramos que contamos con un equipo… pic.twitter.com/vjMEiU0Shc — Blindar MH (@BlindarMH) June 15, 2026

El Mundial y las lluvias ponen a prueba a Miguel Hidalgo

En conferencia de prensa desde el búnker del Gobierno Nocturno, el alcalde de Miguel Hidalgo recordó que, tras reunirse con su gabinete, recorrió varias de las colonias afectadas. Con el apoyo de voluntarios de diversas alcaldías, vecinos y funcionarios de los gobiernos local y federal, se enfrentó la crisis con unidad y una labor exhaustiva ante un fenómeno natural sin precedente.

“Por eso digo que el Mundial y la tormenta pusieron a Miguel Hidalgo a prueba. Además, sí quiero reconocer el apoyo de otras dependencias con las que contamos para enfrentar esta crisis. Participó Protección Civil del Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Obras y ahí agradecemos el apoyo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada; también participaron los Bomberos de la Ciudad de México, nos ayudaron las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Benito Juárez; el Ejército también se involucró”, dijo.

El despliegue a máxima capacidad de los servicios urbanos permitió atender cerca de 200 reportes de árboles caídos y afectaciones viales. ı Foto: Especial.

Mauricio Tabe exige a la SEP atender árboles en riesgo dentro de escuelas

Agradeció también el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresarios de la iniciativa privada y cámaras que colaboraron con equipo para atender la emergencia.

Mauricio Tabe informó que solicitará al Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que atiendan los reportes de árboles en riesgo dentro de las escuelas, ya que representan un peligro para las y los niños.

“Hacer un llamado al Gobierno Federal para que sí asigne recursos para atender los árboles en riesgo dentro de las escuelas, porque les estamos haciendo la chamba. Dentro de las escuelas hay árboles en riesgo y el Gobierno Federal tiene que venir a atenderlas; no pueden dejar a los niños, maestros y a la comunidad escolar abandonados, tienen que entrarle”, destacó.

Indicó que en el documento que entregarán se incluirá la lista de todas las escuelas que presentan riesgos en Miguel Hidalgo para que las autoridades asuman la responsabilidad de intervenir y lo hagan lo más pronto posible, porque está en juego la seguridad de los profesores y de toda la comunidad escolar.

El alcalde de Miguel Hidalgo informó que seguirán atendiendo los llamados de los vecinos y los invitó a reportar árboles caídos, encharcamientos, inundaciones o solicitar apoyo en BASE FÉNIX (Protección Civil) al 55 5276 7769, al WhatsApp 55 1041 8150 o al CESAC vía WhatsApp al 55 4612 4041.

De igual forma, señaló la importancia de que quienes hayan tenido afectaciones en sus vehículos o inmuebles se comuniquen a la alcaldía al 55 3457 3056 para que se les dé acompañamiento con los trámites del seguro y gestionar el pago correspondiente a través del Gobierno de la Ciudad, proporcionando su nombre completo, fotografía, descripción de los hechos y teléfono de contacto.

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JVR