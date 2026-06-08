Instalan búnker nocturno en Miguel Hidalgo para vigilar emergencias durante el Mundial

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, inauguró el búnker del Gobierno Nocturno MH, que funcionará como centro de operaciones para atender las emergencias y situaciones de riesgo durante los 40 días del Mundial en la ciudad.

Desde la Casa Mandela en Parque Lincoln, Tabe señaló que tendrán un total control de lo que ocurra en la zona turísitica de la alcaldía para que las áreas respondan de manera inmediata a las emergencias en los puntos de mayor concentración de aficionados nacionales e internacionales.

“Aquí no vamos a improvisar, mientras el mundo pone los ojos en nuestra Ciudad, nosotros ya estamos trabajando para que cada noche del Mundial se viva con orden y seguridad y quede demostrado por qué Miguel Hidalgo es lo mejor de la Ciudad de México. Aquí trabajarán de manera coordinada las áreas de Protección Civil, de Blindar Miguel Hidalgo, de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Servicios Urbanos, Desarrollo Social y Medio Ambiente”, dijo.

El alcalde de Miguel Hidalgo detalló que el mando de Gobierno Nocturno MH estará realizando patrullajes, recorridos de supervisión a establecimientos mercantiles, así como el seguimiento a los reportes vecinales para garantizar orden en las zonas turísticas.

Autoridades de Miguel Hidalgo implementarán patrullajes y supervisión de establecimientos comerciales. ı Foto: Alcaldía MH

“Nuestra atención estará puesta donde se concentran las personas, porque nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todas nuestras vecinas y vecinos y de todos los visitantes que pisen Miguel Hidalgo, habrá presencia permanente también de servicios médicos y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo o emergencia”.

Adicional a ello, este búnker funcionará como un Punto Violeta para brindar atención inmediata a mujeres víctimas de violencia de género o requieran apoyo.

Asimismo, áreas como la de Medio Ambiente y Servicios Urbanos atenderán los reportes de caídas de árboles y/o afectaciones derivadas de la temporada de lluvias.

Acompañado por todas las áreas que participarán en el Gobierno Nocturno MH, Tabe recordó que contarán con cuadrillas de alumbrado, limpieza y desazolve con equipos vactor, así como con personal de atención a personas vulnerables, mientras que el área jurídica mantendrá operativos permanentes en establecimientos mercantiles para revisar las condiciones de operación como horarios, aforos y funcionamiento de estacionamientos.

“Que no se moleste a nuestros vecinos es una de las prioridades, garantizar la seguridad de todos, de quienes nos visitan y de quienes viven aquí en Miguel Hidalgo. Queremos turismo, queremos que la fiesta se celebre en orden, con tranquilidad y con seguridad. Por eso no solo está el propósito de respetar las reglas, sino de hacerlas cumplir y de tener un equipo preparado para atender las emergencias y un equipo preparado para garantizar el cumplimiento de las reglas”, precisó.

Mauricio Tabe llamó a los dueños y encargados de los establecimientos comerciales a respetar las normas y cumplirlas, a fin de garantizar el orden y que la convivencia y la pasión del mundial se dé con plena tranquilidad y que sean los propios establecimientos los que pongan el ejemplo.

“Mientras otros disfrutan, nosotros, como equipo de Miguel Hidalgo, estamos trabajando a máxima capacidad, dobleteando turno para poder garantizar el orden y la seguridad. Queremos que el mundo disfrute Miguel Hidalgo, pero sin sacrificar el orden y la tranquilidad de nuestros vecinos”, concluyó.

Es de mencionar que ante cualquier emergencia que tengan los vecinos, pueden comunicarse con Base Sombra al 55 5278 4310 o vía WhatsApp al 55 4608 1883.

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