SSC arresta a ‘El Minimi’ y a ‘El Pitufo’, integrantes del ‘Cartel de Tláhuac’

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Mario Alberto “H”, alias “El Minimi”, de 38 años, y a José Israel “G”, alias “El Pitufo”, de 48, integrantes del grupo delictivo “Cartel de Tláhuac”, vinculados a la venta y distribución de droga, la extorsión de comerciantes y locatarios, además de la invasión y despojo de predios en dicha demarcación.

En la alcaldía Tláhuac, resultado de trabajos de investigación e inteligencia, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con Policías de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN), ejecutaron tres órdenes de cateo, detuvieron a dos hombres, aseguraron más de 300 dosis de aparente marihuana, cocaína y metanfetamina, y un arma de fuego.

Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo en seguimiento a la desarticulación y combate a grupos delictivos generadores de violencia, los uniformados tomaron conocimiento de tres predios donde posiblemente se almacenaban y comercializaban drogas, por lo que implementaron estrategias de vigilancias fijas, móviles y discretas.

Luego de obtener los datos de prueba suficientes y robustos, los policías de esta Secretaría los entregaron a un agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, los mandamientos judiciales para intervenir en los inmuebles identificados en las indagatorias.

Fue así que la primera orden de cateo se ejecutó en un predio ubicado en la calle Janufa, de la colonia Miguel Hidalgo, donde detuvieron a un hombre de 38 años de edad y aseguraron 95 dosis de una sustancia color blanco similar a la cocaína, 100 dosis de aparente metanfetamina, 100 bolsitas con una hierba verde con las características de la marihuana y un telefono celular.

El segundo despliegue ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Bohemia, de la colonia Miguel Hidalgo, donde el personal operativo aseguró 60 envoltorios de papel color azul con posible cocaína y tres kilogramos de una hierba verde parecida a la marihuana.

En tanto, en la calle Noche Buena, los uniformados ejecutaron la última orden judicial, detuvieron a un hombre de 48 años de edad, aseguraron cuatro kilogramos de una sustancia color blanco similar a la cocaína en piedra, 875 gramos en polvo del mismo tipo de droga, un arma de fuego corta y un teléfono celular.

Por lo anterior, los domicilios quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial, en tanto los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes y definirá su situación jurídica.

Cabe mencionar que, tras realizar un cruce de información, se supo que ambos detenidos posiblemente forman parte de una célula delictiva generadora de violencia que opera en distintas zonas de la alcaldía Tláhuac dedicada a la extorsión, invasión de predios y venta y distribución de narcóticos.

Además, se supo que el detenido de 38 años de edad cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Cohecho en el año 2008 y dos por Robo en pandilla en los años 2011 y 2013.

Es importante señalar que a las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe destacar que estas acciones se realizaron en estricto apego a los protocolos de actuación policial y con pleno respeto a los derechos humanos.

Mediante estos trabajos de colaboración, la SSC y la FGJ reiteran su compromiso de mantener estrecha coordinación y colaboración con el Gobierno Federal para realizar acciones de prevención, investigación y combate a los delitos de alto impacto, que permitan detener a los generadores de violencia que dañan a los habitantes de la Ciudad de México.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en seguimiento a las acciones de combate y desarticulación de grupos delictivos generadores de violencia, en @TlahuacRenace, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron tres órdenes de cateo y detuvieron a Mario Alberto… pic.twitter.com/YTZKThEMWt — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 31, 2026

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FGR