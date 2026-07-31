Marchas y bloqueos en CDMX HOY 31 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Protesta de integrantes de Artículo 19. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este viernes 31 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 31 de julio no se esperan marchas pero sí siete concentraciones.

Concentraciones

COMUNIDAD ESTUDIANTIL UNIDA : Se concentrarán en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán a las 10:00. (Nota: No se descarta que realicen una marcha al interior de Ciudad Universitaria y afecten la circulación en Insurgentes Sur a la altura de Rectoría; aforo aprox. 200 personas) .

ARTÍCULO 19 MÉXICO : Se concentrarán en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Nota: Conferencia de prensa previo a la jornada “Contra el Olvido”; aforo aprox. 40 personas) .

MORRAS DE FUEGO : Se concentrarán en la estación “Tepalcates” de la Línea A del STC Metro, Calz. Ignacio Zaragoza No. 1646, Col. Juan Escutia, Alc. Iztapalapa a las 11:00. (Nota: Se prevé la participación de otros colectivos feministas y posibles bloqueos vial en la zona; aforo aprox. 100 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: Jornada itinerante y talleres sobre derechos cannábicos; aforo aprox. 30 personas) .

FRENTE NACIONAL POR LAS 40 HORAS : Encuentro en República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 18:30. (Nota: Se prevé afectación vial e integración de otras organizaciones sociales; aforo aprox. 50 personas) .

MAQUINEROS UNIDOS : Se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc durante el día. (Nota: Aforo aprox. 30 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Instalación de mesas de recolección de firmas; aforo aprox. 30 personas).

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