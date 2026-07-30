Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 30 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de estudiantes frente a Ciudad Universitaria.

Este jueves 30 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas , bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

TE RECOMENDAMOS: Migración interna en el país Advierten expertos aumento de los desplazamientos forzados a CDMX

Manifestación por parte de agricultores a las afueras de Conagua ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 30 de julio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 30 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Cuerpos de seguridad auxiliares del Estado de México y ciudadanos uniformados, A.C: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:30

Amigos del Refugio Franciscano: Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México Calderón de la Barca No. 92, Col. Polanco V Sección, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00

Servicios y asesoría para la Paz, A.C: Monumento a la Revolución Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00

Sindicato mexicano de electricistas: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:00

Movimiento Antorchista de Xochimilco: Torre del Caballito Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, durante el día

Colectiva “Las Tonantzin”: Juzgados Penales de la Ciudad de México Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:20

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 30 de julio en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/kBat5T5ylb — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 30, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT