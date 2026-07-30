Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 30 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 30 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
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Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 30 de julio
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 30 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Cuerpos de seguridad auxiliares del Estado de México y ciudadanos uniformados, A.C: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:30
- Amigos del Refugio Franciscano: Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México Calderón de la Barca No. 92, Col. Polanco V Sección, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00
- Servicios y asesoría para la Paz, A.C: Monumento a la Revolución Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00
- Sindicato mexicano de electricistas: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:00
- Movimiento Antorchista de Xochimilco: Torre del Caballito Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, durante el día
- Colectiva “Las Tonantzin”: Juzgados Penales de la Ciudad de México Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:20
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LMCT