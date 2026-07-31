Mesa de Movilidad Humana ve 24 desplazamientos al día

Casa Tochán. Refugio comunitario en la alcaldía Álvaro Obregón, que brinda alimentos, ropa, asesoría legal y talleres de integración.

La Mesa de Salud y Movilidad Humana de la Ciudad de México ha atendido un promedio de 24 desplazamientos forzados internos de manera diaria, señaló Sandrín Rivera, responsable operativa de este órgano del Gobierno capitalino.

En entrevista con La Razón, la especialista dijo que, durante 2025, este organismo creado el año pasado logró asistir a un estimado de 10 mil migrantes de distintos lugares, quienes se distribuyeron en las 16 alcaldías locales.

El Dato: LA CAPITAL tiene instrumentos, como la Ley de Interculturalidad y el reconocimiento constitucional de la migración como derecho, para afrontar la movilidad humana.

De este monto acumulado, cerca de 90 por ciento de atenciones se brindaron a personas que fueron desplazadas forzadamente al interior del país, por lo que la cantidad restante (10 por ciento) corresponde a movilidad extranjera en la capital.

En este aspecto, una de las poblaciones que el organismo atiende con mayor frecuencia es la conformada por grupos indígenas, especialmente porque son de las primeras víctimas de desplazamiento provocado por violencia o inseguridad, a partir de lo dicho por la experta.

34 por ciento de quienes migran dentro del país va a la CDMX

“Yo creo que las condiciones, principalmente enfocándose a estas poblaciones vulnerables, se han centrado en pueblos indígenas, porque sus condiciones son sumamente precarias. Con falta de acceso a educación, que vienen cargando muchas violencias. Son esos los grupos que están llegando a Ciudad de México, pero se están adaptando y están logrando hacer comunidades”, explicó la funcionaria pública.

Además, del porcentaje de población indígena que la Mesa de Salud y Movilidad Humana atendió el año pasado, cerca de 50 por ciento correspondió a infancias menores a 10 años, de las cuales muchas tenían menos de 28 días de edad.

Ayer, La Razón publicó que el fenómeno del desplazamiento forzado hacia la Ciudad de México mantenía una tendencia al alza, según estimaciones de expertas en esta materia.

Vasco de Quiroga. Espacio público ampliado recientemente, con capacidad para 500 personas; ofrece pernocta, alimentos y servicios sanitarios. ı Foto: Especial

De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), la capital es la segunda entidad del país con mayor cantidad de arribos por desplazamiento forzado, con un promedio mensual de dos mil 165 personas desplazadas; es decir, 71 migraciones cada día.

Frente a este panorama, la doctora Sandrín Rivera puntualizó que las alcaldías con mayor presencia de personas por desplazamiento forzado son Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, debido a los costos de la vivienda más accesibles en varias de las colonias de esos sitios.

Casa Mambré. Operada por Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (SMR) en Iztapalapa; ofrece apoyo psicosocial y alojamiento. ı Foto: Especial

En lo que se refiere al estado físico de las personas desplazadas que eligen la Ciudad de México para reubicarse, Rivera Hernández confirmó que, tras casi un año de colaborar en la Mesa de Salud y Movilidad Humana, ha detectado tres afecciones que suelen reproducirse en muchos migrantes.

“Me parece que todo esto va desde desnutrición, un mal control de padecimientos crónicos, hasta las famosas parasitosis relacionadas también con anemias, o con otro tipo de situaciones. Aunque casi siempre estos padecimientos vienen producto de la falta de acceso a servicios básicos”, apuntó la servidora pública, también directora de la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc.

Cefemin (Café Minuto en Movimiento). Ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, enfocado en la atención integral de mujeres, infancias y familias migrantes. ı Foto: Especial

Es importante añadir que, durante el primer semestre de 2026, Salud y Movilidad Humana en la Ciudad de México logró gestionar un total de 206 casos que las autoridades catalogan como complejos, los cuales requirieron una intervención especial. De ese total, 10 por ciento (20.6) correspondieron a migrantes nacionales, según los datos compartidos por la doctora Rivera.