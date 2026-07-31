Aumentan 50% en 10 años los extranjeros que viven en CDMX

CLARA BRUGADA (2ª. de izq. a der.), acompañada por los gobernantes visitantes, ayer, durante el evento de la Coalición de Alcaldes de las Américas sobre Migración.

LA JEFA de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó ayer que, durante los últimos 10 años, la cifra de personas extranjeras que viven en la capital del país se incrementó hasta 50 por ciento.

La gran mayoría de estas personas, de acuerdo con lo expuesto por la mandataria capitalina —en el marco del evento Coalición de Alcaldes de las Américas sobre Migración, realizado en el Antiguo Colegio de San Ildefonso—, proviene de distintos rincones de Latinoamérica, aunque hay un número considerable de población estadounidense que también ha migrado a México por causas diversas.

“Sólo en el primer semestre de este año, hemos atendido a más de cinco mil 600 personas migrantes, con alojamiento, atención psicológica y de salud, aunque también las canalizamos y las vinculamos con servicios públicos. La Ciudad de México cuenta con un padrón de huéspedes que busca abrir la puerta de los derechos a todos”, manifestó la mandataria capitalina.

TE RECOMENDAMOS: Asistió a 10 mil migrantes en 2025 Mesa de Movilidad Humana ve 24 desplazamientos al día

La titular de la Jefatura de Gobierno aprovechó para destacar que, durante su mandato, en lo que se refiere a la recepción de personas extranjeras en el perímetro capitalino, se ha trabajado codo a codo con representantes de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, por lo que esto refrenda el papel de la ciudad en materia de movilidad humana.

Al evento antes mencionado también asistieron personalidades como Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá; Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana de Santiago; Cara Spencer, alcaldesa de St. Louis, y Mario Bergara, intendente de Montevideo, quien destacó la importancia que tienen las personas de origen extranjero para la conformación de las ciudades contemporáneas.

En este aspecto, Clara Brugada aprovechó para criticar el endurecimiento de restricciones migratorias que la administración de Donald Trump en Estados Unidos ha ejercido desde enero de 2025.

“Por ello, no podemos permanecer en silencio. Tenemos el deber moral de alzar la voz. Desde la Ciudad de México, condenamos enérgicamente las políticas que criminalizan la movilidad humana y expresamos nuestro profundo dolor e indignación por la muerte de numerosos connacionales durante los operativos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”, externó la gobernante capitalina en su exposición.