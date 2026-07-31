Adrián Rubalcava destaca baja de 50% en robos dentro del Metro de CDMX

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, presentó un balance de su gestión al frente del STC.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro registró una reducción del 50% en las carpetas de investigación iniciadas por robo en su red durante el último año. La incidencia de este delito bajó de un promedio diario de 4.84 a 2.84 expedientes, según informó su director, Adrián Rubalcava.

Al presentar el balance general de su gestión al frente de la red de transporte público, el director del Metro dijo que este decremento formó parte de los resultados derivados de la estrategia de seguridad implementada en el organismo.

Adicionalmente, Adrián Rubalcava aseguró que la incidencia delictiva general dentro de las instalaciones disminuyó un 63% en el periodo comprendido entre mayo de 2025 y junio de 2026.

En el rubro financiero, la dirección del Metro destacó, el pasado martes, la atención brindada a las anomalías presupuestales detectadas al inicio de la administración.

Adrián Rubalcava detalló que uno de los principales problemas al asumir el cargo fue el elevado subejercicio presupuestal; al cierre del ejercicio fiscal de 2024, el subejercicio en el STC Metro ascendía a 4 mil 136 millones de pesos.

Como parte del balance financiero presentado, el titular del STC Metro subrayó la contención de este rezago en el gasto público.

Para el cierre de 2025, el subejercicio presupuestal del organismo se redujo a 516 millones de pesos, marcando una diferencia a la baja en la gestión de los recursos financieros asignados al transporte masivo.

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JVR