Edificio se derrumba en colonia Hipódromo; rescatan a adulta mayor y buscan a persona bajo escombros

Un edificio sufrió un colapso parcial por deterioro y humedad en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, después de lo cual se logró el rescate de una mujer que quedó atrapada bajo los escombros, y se busca a una segunda persona que podría estar bajo la misma situación.

Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado, en un edificio ubicado entre las calles Tlaxcala y Chilpancingo de la citada colonia, en donde se registró el colapso de parte de la losa del primer nivel y el entre piso de la planta baja.

A causa de estos hechos, se movilizaron al lugar equipos de emergencia, coordinados por la Secretaría de Gestión Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC). El Heroico Cuerpo de Bomberos también arribó al edificio siniestrado.

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En el lugar, tuvieron conocimiento de una mujer de 63 años que quedó atrapada bajo los escombros del derrumbe.

Servicios de emergencia laboran en Tlaxcala y Chilpancingo, col. Hipódromo, @AlcCuauhtemocMx, donde a causa del deterioro y el exceso de humedad, se registró el colapso de parte de la losa del primer nivel y el entre piso de la planta baja de un inmueble.



En coordinación con… pic.twitter.com/NCLRHii6Qq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 20, 2026

No obstante, según informó la SGIRPC, fue rescatada y trasladada al hospital para su atención. Se desconoce la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido.

“Servicios de emergencia laboran en Tlaxcala y Chilpancingo, col. Hipódromo, @AlcCuauhtemocMx, donde a causa del deterioro y el exceso de humedad, se registró el colapso de parte de la losa del primer nivel y el entre piso de la planta baja de un inmueble”, escribió SGIRPC en X.

“En coordinación con @Bomberos_CDMX y de la #UGIRPC, se rescató a una mujer de 63 años que fue trasladada al hospital para su atención”, abundó.

Derivado de las lluvias que se presentan en la Ciudad de México, estos son los servicios que hemos atendido #AlMomento:



26 Árboles Caídos

3 Postes Caídos

6 Encharcamientos

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En el mismo sentido, el titular del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que, tras el rescate de la mujer, continuaban las labores de emergencia ante la posibilidad de que una segunda persona se encontrara atrapada bajo los escombros.

“Informo que estamos laborando en la colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, en un derrumbe registrado en un domicilio particular. Hemos logrado rescatar a una persona que había quedado atrapada. Nuestra célula homo canina especializada en búsqueda está activa en el lugar”, escribió Pérez Cova en X.

Informo que continuamos con las labores de búsqueda y localización con nuestra célula homo canina, de una persona que posiblemente se encuentre atrapada en los escombros. Continuo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/Q0fkh22999 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 20, 2026

En el mismo sentido, SGIRPC informó que llevó a cabo medidas de mitigación de riesgos para evitar afectaciones en inmuebles colindantes. Entre ellas, se retiró un tanque estacionario y se revisaron domicilios cercanos.

Al momento, como medida de mitigación de riesgos se realizan maniobras para retirar un tanque estacionario del inmueble; continúa el retiro de material. En coordinación con personal de @Vivienda_CDMX se revisaron predios colindantes sin encontrar afectaciones. #TrabajandoJuntos… pic.twitter.com/PgKlHfm4Au — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 20, 2026

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