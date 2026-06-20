Edificio se derrumba en colonia Hipódromo; rescatan a adulta mayor y buscan a persona bajo escombros

Un edificio sufrió un colapso parcial por deterioro y humedad en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, después de lo cual se logró el rescate de una mujer que quedó atrapada bajo los escombros, y se busca a una segunda persona que podría estar bajo la misma situación.
Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado, en un edificio ubicado entre las calles Tlaxcala y Chilpancingo de la citada colonia, en donde se registró el colapso de parte de la losa del primer nivel y el entre piso de la planta baja.
A causa de estos hechos, se movilizaron al lugar equipos de emergencia, coordinados por la Secretaría de Gestión Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC). El Heroico Cuerpo de Bomberos también arribó al edificio siniestrado.
Encuentran sin vida a segunda persona atrapada bajo los escombros por derrumbe en colonia Hipódromo Condesa
En el lugar, tuvieron conocimiento de una mujer de 63 años que quedó atrapada bajo los escombros del derrumbe.
No obstante, según informó la SGIRPC, fue rescatada y trasladada al hospital para su atención. Se desconoce la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido.
“Servicios de emergencia laboran en Tlaxcala y Chilpancingo, col. Hipódromo, @AlcCuauhtemocMx, donde a causa del deterioro y el exceso de humedad, se registró el colapso de parte de la losa del primer nivel y el entre piso de la planta baja de un inmueble”, escribió SGIRPC en X.
“En coordinación con @Bomberos_CDMX y de la #UGIRPC, se rescató a una mujer de 63 años que fue trasladada al hospital para su atención”, abundó.
En el mismo sentido, el titular del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que, tras el rescate de la mujer, continuaban las labores de emergencia ante la posibilidad de que una segunda persona se encontrara atrapada bajo los escombros.
“Informo que estamos laborando en la colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, en un derrumbe registrado en un domicilio particular. Hemos logrado rescatar a una persona que había quedado atrapada. Nuestra célula homo canina especializada en búsqueda está activa en el lugar”, escribió Pérez Cova en X.
En el mismo sentido, SGIRPC informó que llevó a cabo medidas de mitigación de riesgos para evitar afectaciones en inmuebles colindantes. Entre ellas, se retiró un tanque estacionario y se revisaron domicilios cercanos.
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