Cae barda sobre unidad de transporte público en el Centro Histórico de CDMX; hay 4 heridos

Cae barda sobre sobre un microbús en el Centro Histórico de CDMX.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la Ciudad de México informó que hay 4 personas heridas, después de que una barda en proceso de restauración cayera sobre una unidad de transporte público en la alcaldía Cuauhtémoc, el Centro Histórico de la capital.

Las personas lesionadas fueron atendidas por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y por la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

“Servicios de emergencia laboran en calle Allende y Calle Juan Álvarez, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde se registró la caída de una barda en restauración. Paramédicos del ERUM y de la UGIRPC, atienden a cuatro personas que resultaron afectadas”, informó la dependencia capitalina en la red social X.

Añadió que 3 de las 4 personas lesionadas requirieron traslado hospitalario para su atención médica después de este accidente. Entre los traslados hay un menor de edad, así como 2 trabajadores que restauraban la barda que cayó.

“De las cuatro personas que resultaron afectadas, tres fueron trasladadas al hospital para su atención, dos trabajadores de la empresa y un menor de 17 años que viajaba en un microbús que también resultó afectado por la caída de la barda en Allende 7”, aseguró la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC en la red social X.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC pidió a la población evitar la zona para facilitar los trabajos de remoción de escombros y la atención a los heridos.

Servicios de emergencia laboran en calle Allende y Calle Juan Álvarez, col. Centro, @AlcCuauhtemocMx, donde se registró la caída de una barda en restauración.



Paramédicos del #ERUM y de la #UGIRPC, atienden a cuatro personas que resultaron afectadas.



Evita circular por la zona.… — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 22, 2026

Ante la magnitud del accidente, la titular de la SGIRPC-CDMX, Myriam Urzúa, se trasladó a la zona para coordinar los trabajos de los servicios de atención de emergencias.

Activan protocolos de rescate tras la caída de una barda sobre una unidad de transporte público

En el lugar donde cayó la barda sobre la unidad de transporte público también se dio cita la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

En la atención a esta emergencia también trabajaron equipos de Blindar Cuauhtémoc y Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Nuestros cuerpos de atención brindaron auxilio inmediato a 3 de las 4 personas lesionadas registradas en el lugar, activando protocolos de rescate, valoración prehospitalaria y coordinación interinstitucional para salvaguardar vidas”, escribió la funcionaria en las redes sociales.

Se registró un derrumbe de una barda ubicada en Allende 74, colonia Centro.



Desde el primer minuto, equipos de Blindar Cuauhtémoc y Protección Civil Cuauhtémoc acudieron como primeros respondientes para atender la emergencia.



Nuestros cuerpos de atención brindaron auxilio… pic.twitter.com/8aioWVKW5I — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 22, 2026

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JVR